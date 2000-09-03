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Москва, 2000

2000 / Россия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в Москве в середине 90-х. Ирина, владелица модного ночного клуба, живет с двумя дочерьми, работящей Машей и слегка заторможенной Олей. Маша хочет выйти замуж за Майка, еще молодого, но очень успешного нового русского бизнесмена, который отмывает деньги через клуб ее матери и, как выясняется, изменяет с ней своей невесте. Однажды у Майка крадут огромную сумму денег, причем главным подозреваемым является его друг Марк, в которого влюблена Маша...

  • Сценарий фильма был написан режиссером Александром Зельдовичем в соавторстве с крупнейшим российским писателем-постмодернистом Владимиром Сорокиным. Хотя в конечном итоге от их первоначального замысла в фильме почти ничего не осталось, его главная идея – переход от социализма к буржуазии – была сохранена. 
  • Художник-постановщик Юрий Хариков принял решение выстроить изобразительный стиль фильма исходя из его драматургии. Так, китчево-яркие краски и неоновые огни из начала картины переходят в тусклые, приглушенные цвета ближе к его окончанию. 
  • Важным элементом фильма является акцент на деталях и символах, появляющихся в кадре. Чтобы придать им большее значение, Зельдович исключил из сценария важные диалоги, сосредоточившись исключительно на визуальном повествовании.

Москва, 90 — е. Город без прошлого и без будущего. Город, который не прощает ошибок. Московская богема, криминальный бизнес, ночная жизнь, легкие деньги, возбуждение и растерянность образуют поверхность этой жизни.

Во время очередной перевозки партии нала для нового русского по кличке Майкл деньги исчезают. Ситуация осложняется еще больше, когда накануне свадьбы невеста Майкла влюбляется в его друга, которого тот подозревает в похищении денег.

Герои пытаются заглушить страх перед разрушительной жестокостью жизни алкоголем и сексом. Интрига продолжает разрастаться, пока проблема не разрешается наиболее универсальным способом — пулей в затылок…

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 4 сентября 2000
Премьера в мире 3 сентября 2000
Возраст 16+
Режиссер
Александр Зельдович
Александр Зельдович
В ролях
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич
Наталья Коляканова
Наталья Коляканова
Александр Балуев
Александр Балуев
Николай Чиндяйкин
Николай Чиндяйкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Москва 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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