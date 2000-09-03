Москва, 2000

Действие фильма происходит в Москве в середине 90-х. Ирина, владелица модного ночного клуба, живет с двумя дочерьми, работящей Машей и слегка заторможенной Олей. Маша хочет выйти замуж за Майка, еще молодого, но очень успешного нового русского бизнесмена, который отмывает деньги через клуб ее матери и, как выясняется, изменяет с ней своей невесте. Однажды у Майка крадут огромную сумму денег, причем главным подозреваемым является его друг Марк, в которого влюблена Маша...
Москва, 90 — е. Город без прошлого и без будущего. Город, который не прощает ошибок. Московская богема, криминальный бизнес, ночная жизнь, легкие деньги, возбуждение и растерянность образуют поверхность этой жизни.
Во время очередной перевозки партии нала для нового русского по кличке Майкл деньги исчезают. Ситуация осложняется еще больше, когда накануне свадьбы невеста Майкла влюбляется в его друга, которого тот подозревает в похищении денег.
Герои пытаются заглушить страх перед разрушительной жестокостью жизни алкоголем и сексом. Интрига продолжает разрастаться, пока проблема не разрешается наиболее универсальным способом — пулей в затылок…