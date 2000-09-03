Москва, 2000

Москва, 90 — е. Город без прошлого и без будущего. Город, который не прощает ошибок. Московская богема, криминальный бизнес, ночная жизнь, легкие деньги, возбуждение и растерянность образуют поверхность этой жизни.



Во время очередной перевозки партии нала для нового русского по кличке Майкл деньги исчезают. Ситуация осложняется еще больше, когда накануне свадьбы невеста Майкла влюбляется в его друга, которого тот подозревает в похищении денег.



Герои пытаются заглушить страх перед разрушительной жестокостью жизни алкоголем и сексом. Интрига продолжает разрастаться, пока проблема не разрешается наиболее универсальным способом — пулей в затылок…