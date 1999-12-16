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Анна и король Анна и король
Киноафиша Фильмы Анна и король
Anna And The King

Анна и король, 1999

1999 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

1862 год. В Бангкок из Индии по приглашению короля Сиама приезжает Анна Леоноуэнс, английская учительница, потерявшая два года назад мужа. Она должна дать образование женщинам гарема и 67 детям короля, преклоняющегося перед западной культурой, но стремящегося в тоже время сохранить сиамские обычаи и некоторое варварские традиции. Между очаровательной, умной, смелой, полной истинного человеческого достоинства простой белой женщиной и восточной царственной особой складываются отношения, которые иначе, как любовью, не назовешь. Но их разделяет пропасть. Жены и дети гарема, сначала воспринявшие Анну с враждебной осторожностью, влюбляются в свою учительницу. Тем временем против короля готовится заговор...

8.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 8 марта 2000
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 16 декабря 1999
Возраст 0+
Режиссер
Энди Теннант
Энди Теннант
В ролях
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Чоу Юн-Фат
Бай Линг
Бай Линг
Том Фелон
Джеффри Палмер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Анна и король 3 постера
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Анна и король
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