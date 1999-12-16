Анна и король, 1999

1862 год. В Бангкок из Индии по приглашению короля Сиама приезжает Анна Леоноуэнс, английская учительница, потерявшая два года назад мужа. Она должна дать образование женщинам гарема и 67 детям короля, преклоняющегося перед западной культурой, но стремящегося в тоже время сохранить сиамские обычаи и некоторое варварские традиции. Между очаровательной, умной, смелой, полной истинного человеческого достоинства простой белой женщиной и восточной царственной особой складываются отношения, которые иначе, как любовью, не назовешь. Но их разделяет пропасть. Жены и дети гарема, сначала воспринявшие Анну с враждебной осторожностью, влюбляются в свою учительницу. Тем временем против короля готовится заговор...