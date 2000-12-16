Тринадцать дней, 2000

Тринадцать дней в октябре 1962 года мир стоял на грани чудовищной катастрофы. Люди на всем земном шаре с волнением ожидали, во что выльется политическая, дипломатическая и военная конфронтация двух сверхдержав США и СССР, бросившим друг другу апокалиптический атомный вызов.

Действие фильма переносится из Белого дома, где ведут ожесточенные дебаты военные и политики, в небо над Кубой, где американские самолеты-шпионы следят за развертыванием советских ракет, и в океанские просторы, которые бороздят американские и советские корабли, готовые в любую минуту вступить в бой.