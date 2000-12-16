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Тринадцать дней Тринадцать дней
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Thirteen Days

Тринадцать дней, 2000

2000 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Тринадцать дней в октябре 1962 года мир стоял на грани чудовищной катастрофы. Люди на всем земном шаре с волнением ожидали, во что выльется политическая, дипломатическая и военная конфронтация двух сверхдержав США и СССР, бросившим друг другу апокалиптический атомный вызов.

Действие фильма переносится из Белого дома, где ведут ожесточенные дебаты военные и политики, в небо над Кубой, где американские самолеты-шпионы следят за развертыванием советских ракет, и в океанские просторы, которые бороздят американские и советские корабли, готовые в любую минуту вступить в бой.

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 16 декабря 2000
Премьера в мире 16 декабря 2000
Возраст 12+
Режиссер
Роджер Дональдсон
В ролях
Шоун Дрисколл
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Дрэйк Кук
Люсинда Дженни
Кэйтлин Уочс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тринадцать дней 3 постера
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1 марта 2022 18:56
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