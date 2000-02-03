Пляж, 2000

В поисках необычного отдыха молодой американец Ричард приезжает в Таиланд. Приключения не заставляют себя долго ждать: сосед Ричарда по отелю делится с ним координатами загадочного острова, засаженного коноплей. Прихватив с собой новых друзей в лице французской пары, герой отправляется на поиски этого райского места.
Ричард — американский юноша, жаждущий приключений — отправляется в Таиланд, где в дешевой гостинице знакомится со странным человеком. Этот человек передает ему карту таинственного острова, где «трава» растет как сорняк, а на пляже живет коммуна. Это и есть рай на Земле. Ричард знакомится с парочкой французов, и они втроем отправляются на этот остров.
а первый раз понравилось! сюжет интересный, точнее идея!
про Ди Каприо ничего сказать не могу, я не… Читать дальше…