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The Beach

Пляж, 2000

2000 / США / Великобритания
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26 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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В поисках необычного отдыха молодой американец Ричард приезжает в Таиланд. Приключения не заставляют себя долго ждать: сосед Ричарда по отелю делится с ним координатами загадочного острова, засаженного коноплей. Прихватив с собой новых друзей в лице французской пары, герой отправляется на поиски этого райского места.

  • Гонорар Леонардо ДиКаприо за участие в фильме составил 20 миллионов долларов, что стало следствием огромного успеха “Титаника” (1997). Изначально ДиКаприо планировал сыграть главную роль в “Американском психопате” (2000), но когда его требования к зарплате оказались слишком высокими, сделка сорвалась, и он согласился сняться в “Пляже”.
  • Картина поставлена по мотивам одноименного романа Алекса Гарленда (1996).
  • Изначально предполагалось, что Ричарда сыграет Юэн МакГрегор, звезда культового фильма Дэнни Бойла “На игле”. Когда Бойл выбрал на главную роль Леонардо ДиКаприо, находившегося на пике популярности после “Титаника”, отношения между МакГрегором и Бойлом настолько разладились, что они долгое время не общались и смогли разобраться со своими разногласиями только к съемкам “T2: Трейнспоттинг” (2017).
  • В ходе съемок одной из сцен актеров смыло с лодки внезапно набежавшей волной, и Леонардо ДиКаприо едва не утонул.
  • Съемки проходили на острове Пхипхи-Лей с января по апрель 1999 года.

Ричард — американский юноша, жаждущий приключений — отправляется в Таиланд, где в дешевой гостинице знакомится со странным человеком. Этот человек передает ему карту таинственного острова, где «трава» растет как сорняк, а на пляже живет коммуна. Это и есть рай на Земле. Ричард знакомится с парочкой французов, и они втроем отправляются на этот остров.

7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 23 марта 2000
Премьера онлайн 5 марта 2021
Премьера в мире 3 февраля 2000
Возраст 16+
Режиссер
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Вирджиния Ледуайен
Гийом Кане
Гийом Кане
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пляж 2 постера
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Пляж
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 29 августа 2016, 00:22
решил пересмотреть и как-то не очень...
а первый раз понравилось! сюжет интересный, точнее идея!
про Ди Каприо ничего сказать не могу, я не… Читать дальше…
Кристина Круглая 5 марта 2023, 18:09
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