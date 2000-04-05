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Нора
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Nora

Нора, 2000

2000 / Великобритания / Германия / Италия / Ирландия
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О фильме

В 1904 году, после не очень долгой беседы с Норой Барнакл, которая работала горничной в отеле, ирландский писатель Джеймс Джойс, уже стоявший на пороге своей международной известности, убедил ее ехать вместе с ним в Италию, в Триест, где он в тот момент работал. Нора согласилась… Так начался этот бурный и страстный любовный роман, длившийся восемь лет и вдохновивший Джойса на создание образа Молли Блум в романе «Улисс». День встречи Джойса и его жены, 16 июня, стал не только днем действия романа, но и главной датой поклонников творчества писателя.

6.0 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 21 апреля 2000
Премьера в мире 5 апреля 2000
Возраст 16+
Режиссер
Пэт Мерфи
В ролях
Сьюзэн Линч
Сьюзэн Линч
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Винни МакКейб
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нора 2 постера
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