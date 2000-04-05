Нора, 2000

В 1904 году, после не очень долгой беседы с Норой Барнакл, которая работала горничной в отеле, ирландский писатель Джеймс Джойс, уже стоявший на пороге своей международной известности, убедил ее ехать вместе с ним в Италию, в Триест, где он в тот момент работал. Нора согласилась… Так начался этот бурный и страстный любовный роман, длившийся восемь лет и вдохновивший Джойса на создание образа Молли Блум в романе «Улисс». День встречи Джойса и его жены, 16 июня, стал не только днем действия романа, но и главной датой поклонников творчества писателя.