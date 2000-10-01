Женщин обижать не рекомендуется, 2000

Бизнесмен Иван Кириллов, владелец крупной судоходной компании, погибает в автомобильной катастрофе. К огромному удивлению партнеров по бизнесу, свое дело Кириллов завещал дочери от первого брака, скромной и тихой учительнице математики. Вера – именно так зовут молодую женщину – берет бразды правления в свои руки. Несмотря на происки конкурентов и недоброжелателей, она не отступается от своей цели. В управлении компанией героине помогает заместитель Саша по прозвищу Будильник, влюбленный в нее уже много лет…
В автомобильной катастрофе погибает глава судоходной компании Иван Кириллов. Контрольный пакет акций компании он завешает своей дочери от первого брака, скромной учительнице математики Вере Ивановне. К великому огорчению сотрудников фирмы, она принимает столь щедрый дар погибшего отца и решает возглавить компанию.
Первые шаги на ниве судостроительного бизнеса даются Вере Ивановне с огромным трудом, но она не падает духом и возлагает большие надежды на помощь своего первого заместителя Саши, по прозвищу Будильник, который когда-то, лет 20 тому назад, был в нее влюблен…