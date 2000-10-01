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Женщин обижать не рекомендуется Женщин обижать не рекомендуется
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Женщин обижать не рекомендуется, 2000

2000 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бизнесмен Иван Кириллов, владелец крупной судоходной компании, погибает в автомобильной катастрофе. К огромному удивлению партнеров по бизнесу, свое дело Кириллов завещал дочери от первого брака, скромной и тихой учительнице математики. Вера – именно так зовут молодую женщину – берет бразды правления в свои руки. Несмотря на происки конкурентов и недоброжелателей, она не отступается от своей цели. В управлении компанией героине помогает заместитель Саша по прозвищу Будильник, влюбленный в нее уже много лет…

  • Сценарий фильма Валентин Черных создал на основе своего же одноименного романа. Впервые книга вышла в 1998 году в издательстве «Азбука» и впоследствии неоднократно переиздавалась. 
  • Режиссером фильма стал Валерий Ахадов, известный зрителю благодаря таким работам, как «Кто поедет в Трускавец?» (1977), «Руфь» (1989), «Парниковый эффект» (2005). 
  • «Женщин обижать не рекомендуется» – вторая картина с участием Веры Глаголевой и Галины Польских. Ранее актрисы вместе снимались в фильме Наума Бирмана «Воскресный папа» (1985).
  • В 2004 году на экраны вышел сериал «Дети Арбата», одним из авторов сценария выступил Валентин Черных. Одну из ролей в сериале исполнил Максим Суханов – Саша-Будильник из фильма «Женщин обижать не рекомендуется».

В автомобильной катастрофе погибает глава судоходной компании Иван Кириллов. Контрольный пакет акций компании он завешает своей дочери от первого брака, скромной учительнице математики Вере Ивановне. К великому огорчению сотрудников фирмы, она принимает столь щедрый дар погибшего отца и решает возглавить компанию.

Первые шаги на ниве судостроительного бизнеса даются Вере Ивановне с огромным трудом, но она не падает духом и возлагает большие надежды на помощь своего первого заместителя Саши, по прозвищу Будильник, который когда-то, лет 20 тому назад, был в нее влюблен…

5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 1 октября 2000
Премьера в мире 1 октября 2000
Возраст 16+
Режиссер
Валерий Ахадов
В ролях
Вера Глаголева
Вера Глаголева
Максим Суханов
Максим Суханов
Галина Польских
Галина Польских
Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщин обижать не рекомендуется 1 постер
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Женщин обижать не рекомендуется
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