Постер фильма Преступление + наказание
5.9 Рейтинг IMDb: 5.8
Преступление + наказание

Crime + Punishment in Suburbia 18+
О фильме

Обворожительная Розанна — звезда команды болельщиц. Она живет в роскошном доме в уютном пригороде, а ее приятель Джимми — лучший спортсмен школы. Похоже, ее жизнь идеальна? Нет. Никто не знает, что дома Розанну ждут ее нелепый отчим-алкоголик и далеко не идеальная мать, ненавидящая своего жалкого мужа. Все это терпимо до тех пор, пока мать Розанны не сбегает с чернокожим барменом. Скандал делает привыкшую ко всему красавицу посмешищем, но только когда ее в пьяном угаре насилует отчим, она решает покончить с этим адом раз и навсегда. Для этого Розанне понадобится помощь Джимми, ведь убийство — ответственное дело и осечки быть не должно

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 24 января 2000
Дата выхода
24 января 2000 Россия 18+
25 августа 2000 Италия
24 января 2000 Казахстан
15 сентября 2000 США
24 января 2000 Украина
28 марта 2001 Франция
MPAA R
Производство G2 Films, Killer Films
Другие названия
Crime + Punishment in Suburbia, Asesinato en Suburbia, Banliyöde Suç ve Ceza, Bűn + bűnhődés Amerikában, Crima si pedeapsa, Crime & Punishment in Suburbia, Crime + Punishment, Crime and Punishment in High School, Crime and Punishment in Suburbia, Crime e Castigo, Delitto + castigo a Suburbia, Mörderische Verführung, Nusikaltimas ir bausmė, Vingança Criminosa, Zbrodnia i kara na przedmieściu, Έγκλημα και τιμωρία στα προάστια, Злочин і кара по-американськи, Преступление + наказание, クライム アンド パニッシュメント
Режиссер
Роб Шмидт
В ролях
Моника Кина
Эллен Баркин
Эллен Баркин
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Винсент Картайзер
Винсент Картайзер
Джеймс ДеБелло
Джеймс ДеБелло
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb
Цитаты
Vincent Раньше я думал, что если убью кого-то, то захочу пойти на кладбище и извиниться. Но вина — это не совсем то. Вина — это чувство, которое испытываешь к живым людям. Каждый день ты встречаешься с ними, здороваешься, разговариваешь. Но ты, виновный, знаешь, что всё это — пустое. Вина — это как тайна внутри тебя, которая рушит основу всего, и тогда всё становится нереальным. Жить уже невозможно. Но она не обязана тебя уничтожать. Просто надо с ней встретиться лицом к лицу.
