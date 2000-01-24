Отзывы о фильме
Обворожительная Розанна — звезда команды болельщиц. Она живет в роскошном доме в уютном пригороде, а ее приятель Джимми — лучший спортсмен школы. Похоже, ее жизнь идеальна? Нет. Никто не знает, что дома Розанну ждут ее нелепый отчим-алкоголик и далеко не идеальная мать, ненавидящая своего жалкого мужа. Все это терпимо до тех пор, пока мать Розанны не сбегает с чернокожим барменом. Скандал делает привыкшую ко всему красавицу посмешищем, но только когда ее в пьяном угаре насилует отчим, она решает покончить с этим адом раз и навсегда. Для этого Розанне понадобится помощь Джимми, ведь убийство — ответственное дело и осечки быть не должно
|24 января 2000
|Россия
|18+
|25 августа 2000
|Италия
|24 января 2000
|Казахстан
|15 сентября 2000
|США
|24 января 2000
|Украина
|28 марта 2001
|Франция