Vincent Раньше я думал, что если убью кого-то, то захочу пойти на кладбище и извиниться. Но вина — это не совсем то. Вина — это чувство, которое испытываешь к живым людям. Каждый день ты встречаешься с ними, здороваешься, разговариваешь. Но ты, виновный, знаешь, что всё это — пустое. Вина — это как тайна внутри тебя, которая рушит основу всего, и тогда всё становится нереальным. Жить уже невозможно. Но она не обязана тебя уничтожать. Просто надо с ней встретиться лицом к лицу.