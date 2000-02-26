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Fortuna

Фортуна, 2000

2000 / Россия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета оказывается Фома Арчилович, бывший капитан океанского лайнера, а ныне владелец видавшей виды баржи «Фортуна», выигранной в карты. Команда капитана, состоящая из механика Петровича и юнги Толи, вынуждена перебиваться мелкими случайными заработками, когда на горизонте появляется первый крупный клиент – молодой предприниматель Вадим, арендующий баржу для перевозки некоего груза по Волге. Кроме того, прямо в пути Вадим планирует жениться на Маше, легкомысленной и непосредственной девушке из небольшого волжского села.

  • «Фортуна» – последний игровой фильм режиссера Георгия Данелии. После этой картины Данелия поставил только мультфильм «Ку! Кин-дза-дза», ставший своеобразным ремейком его культовой картины 1986 года.
  • Съемки фильма проходили в 1999 году на Волге. По словам самого Данелии, он был потрясен переменами, произошедшими в этих местах с его прошлого путешествия по Волге: больше не было оживленного туристического судоходства, опустели прибрежные деревни, местность пришла в упадок.
  • На открытом российском кинофестивале «Кинотавр» 2000 года «Фортуна» взяла приз президентского совета. Исполнительница роли Маши Дарья Мороз была удостоена специального упоминания Большого жюри «Надежда Кинотавра».

Фома Арчилович Каландадзе, бывший «морской волк» и азартный человек, выиграл в казино сухогруз «Фортуна» и теперь занимается речными перевозками. Команда «Фортуны» состоит из трех человек: капитана Арчилыча, механика Петровича и юнги Толи Малькова, которого Арчилыч усыновил после гибели родителей мальчика.

Прибыль от речного бизнеса невелика, да и ее Арчилыч умудряется проиграть в казино. Так что капитан и команда «Фортуны» часто пребывают на мели. Однажды подворачивается выгодное дельце. Начинающий бизнесмен Вадик, фрахтует судно до Твери, с обязательным заходом в Погорелово, где он намерен венчаться в сельской церкви.

Неугомонный Арчилыч и фантазер Толик устраивают феерический спектакль. «Фортуна» подплывает к погореловскому берегу под алыми парусами и увалень Вадик, словно капитан Грей, встречается со своей Машей-Ассолью. После венчанья начинается совершенно невероятное, полное опасностей и приключений свадебное путешествие молодоженов и команды «Фортуны» по Волге...

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 26 февраля 2000
Премьера в мире 26 февраля 2000
Возраст 16+
Режиссер
Георгий Данелия
Георгий Данелия
В ролях
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фортуна 1 постер
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