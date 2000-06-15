Шафт, 2000

Все знают, что детектив Джон Шафт — самый крутой полицейский в городе. Некоторые полагают, что его жестокие методы «работы с уголовниками» не оправданы. Это не так.



Просто Джон один из тех людей в этом падшем городе, кто еще не забыл, что есть Справедливость! Вот за эту самую Справедливость Шафт и будет биться до конца.



Нести нелегкую службу Шафту помогает дядя — полицейский в отставке, у которого в молодости все бандиты «стояли на ушах» и которому сам король диско, Айзик Хейс посвятил свою песню.



На этот раз Шафту досталось сложное дело. Джону нужно, во что бы то ни стало, усадить за решетку безжалостного убийцу и найти единственного свидетеля, который ему в этом поможет.