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Шафт Шафт
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Shaft

Шафт, 2000

2000 / Германия / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Все знают, что детектив Джон Шафт — самый крутой полицейский в городе. Некоторые полагают, что его жестокие методы «работы с уголовниками» не оправданы. Это не так.

Просто Джон один из тех людей в этом падшем городе, кто еще не забыл, что есть Справедливость! Вот за эту самую Справедливость Шафт и будет биться до конца.

Нести нелегкую службу Шафту помогает дядя — полицейский в отставке, у которого в молодости все бандиты «стояли на ушах» и которому сам король диско, Айзик Хейс посвятил свою песню.

На этот раз Шафту досталось сложное дело. Джону нужно, во что бы то ни стало, усадить за решетку безжалостного убийцу и найти единственного свидетеля, который ему в этом поможет.

7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 5 октября 2000
Премьера в мире 15 июня 2000
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $46 000 000
Режиссер
Джон Синглтон
Джон Синглтон
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Баста Раймс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шафт 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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