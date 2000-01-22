Молодой офицер береговой охраны Филдинг Пирс встречает девушку своей мечты. Это была настоящая любовь, которая не должна была закончится никогда. Но однажды Сара трагически погибает… Спустя несколько лет успешная карьера дала Филдингу почти все, чего он желал, кроме утраченной любви. Он жил в Чикаго с другой женщиной, только временами ему стало казаться, что Сара жива…
|22 января 2000
|Россия
|16+
|23 июня 2000
|Испания
|22 января 2000
|Казахстан
|24 марта 2000
|США
|22 января 2000
|Украина
|6 июня 2001
|Франция