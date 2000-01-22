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Постер фильма Пробуждая мертвецов
6.5
Киноафиша Фильмы Пробуждая мертвецов
6.5

Пробуждая мертвецов

, 2000
Waking the Dead
США / мелодрама, детектив, триллер, драма / 18+
Постер фильма Пробуждая мертвецов
6.5

О фильме

Молодой офицер береговой охраны Филдинг Пирс встречает девушку своей мечты. Это была настоящая любовь, которая не должна была закончится никогда. Но однажды Сара трагически погибает… Спустя несколько лет успешная карьера дала Филдингу почти все, чего он желал, кроме утраченной любви. Он жил в Чикаго с другой женщиной, только временами ему стало казаться, что Сара жива…

В ролях

Билли Крудап
Билли Крудап
Fielding Pierce
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Sarah Williams
Молли Паркер
Молли Паркер
Джанет МакТир
Джанет МакТир
Сандра О
Сандра О
Эд Харрис
Эд Харрис
Jerry Charmichael
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
Isaac Green
Пол Хипп
Danny Pierce
Bill Haugland
TV Newsman at Bombing
Нельсон Ландрэ
Francisco Higgens
Ivonne Coll
Gisela Higgens
Maxine Guess
Danny's Receptionist
Режиссер Кит Гордон
Сценарист Скотт Спенсер, Роберт Диллон
Композитор Scott Shields, Tomandandy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 22 января 2000
Дата выхода
22 января 2000 Россия 16+
23 июня 2000 Испания
22 января 2000 Казахстан
24 марта 2000 США
22 января 2000 Украина
6 июня 2001 Франция
MPAA R
Бюджет $8 500 000
Сборы в мире $270 745
Производство Polygram Filmed Entertainment, Egg Pictures, Gramercy Pictures (I)
Другие названия
Waking the Dead, Amor Maior que a Vida, Buđenje mrtvih, Desenterrar os Mortos, Despertando a la muerte, Despertando a los muertos, Epikindynes anamniseis, Im Auftrag der Toten, Kadotettu rakkaus, Le fantôme de Sarah Williams, Ölüyü Uyandırmak, Przebudzenie miłości, Resucitar un amor, Sarah, Szerelmem szelleme, Επικίνδυνες αναμνήσεις, Буђење мртвих, Да събудиш мъртвите, Љубав не умире никад, Пробуждая мертвецов, ウェイキング・デッド, 靈幻奇緣

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
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саундтрек фильма Пробуждая мертвецов

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