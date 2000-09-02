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Кошмары
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Housebound

Кошмары, 2000

2000 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

После пережитого кошмара, Мари боится открытых пространств. Приятный незнакомец Том предлагает ей руку помощи — помогает пережить стресс, справиться с болезнью. Между ними завязываются отношения. Но скорому выздоровлению препятствует приезд сестры Мигнон, которая уводит у Мари друга. Том уезжает из дома, надеясь, что Мари когда-нибудь его простит.

Мари находит в его комнате журнал со странными рецептами и списком тех девушек, с которыми у него были отношения. Так кто же Том на самом деле — человек, который хочет ей помочь или жестокий маньяк-убийца?

4.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 2 сентября 2000
Премьера в мире 2 сентября 2000
Возраст 16+
Режиссер
Мэри Корнхаузер
В ролях
Катарина Рессинг
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Анджелин Болл
Лиз Стаубер
Джеффри Лоуэр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кошмары 2 постера
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