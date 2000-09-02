Кошмары, 2000

После пережитого кошмара, Мари боится открытых пространств. Приятный незнакомец Том предлагает ей руку помощи — помогает пережить стресс, справиться с болезнью. Между ними завязываются отношения. Но скорому выздоровлению препятствует приезд сестры Мигнон, которая уводит у Мари друга. Том уезжает из дома, надеясь, что Мари когда-нибудь его простит.



Мари находит в его комнате журнал со странными рецептами и списком тех девушек, с которыми у него были отношения. Так кто же Том на самом деле — человек, который хочет ей помочь или жестокий маньяк-убийца?