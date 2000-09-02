Перо маркиза де Сада, 2000

Действие картины происходит в ХVIII веке. История повествует о скандально известном маркизе де Саде, о том, как его провокационное творчество перевернуло судьбы многих людей. Католический священник вовлечен в развратный и опасный мир маркиза, поскольку они оба соперничают за любовь прекрасной молодой женщины. Маркиз иронично издевается над ханжами и лицемерами по всем правилам хорошего вкуса и тона, заставляя их разоблачиться физически и эмоционально. Очень часто под маской грубости скрывается хрупкая красота возвышенных чувств и ощущений.