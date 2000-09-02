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Перо маркиза де Сада Перо маркиза де Сада
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Перо маркиза де Сада, 2000

2000 / США / Германия / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Действие картины происходит в ХVIII веке. История повествует о скандально известном маркизе де Саде, о том, как его провокационное творчество перевернуло судьбы многих людей. Католический священник вовлечен в развратный и опасный мир маркиза, поскольку они оба соперничают за любовь прекрасной молодой женщины. Маркиз иронично издевается над ханжами и лицемерами по всем правилам хорошего вкуса и тона, заставляя их разоблачиться физически и эмоционально. Очень часто под маской грубости скрывается хрупкая красота возвышенных чувств и ощущений.

8.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 2 сентября 2000
Премьера в мире 2 сентября 2000
Возраст 18+
Режиссер
Филип Кауфман
Филип Кауфман
В ролях
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Билли Уайтлоу
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Постер фильма Перо маркиза де Сада 2 постера
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Перо маркиза де Сада
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18 мая 2022 13:48
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