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Бойлерная, 2000

2000 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему некоторые люди выигрывают в лотерею миллионы долларов, а вы нет? Почему вы зарабатываете 4 тыс. долларов в год, а секретарша из «Майкрософт» 140 тыс. долларов? Почему какой-то балбес раскатывает на новеньком «Феррари», а вы с трудом накопили на подержанный «Вольво»? Неужели эти люди умнее или лучше вас ?!?

Эти же вопросы задавал себе и Сэт Девис, молодой шулер, открывший в своей квартире небольшое подпольное казино. Судьба к нему благосклонна и один из клиентов, неимоверно богатый молодой человек, предлагает ему работать на некую брокерскую фирму, где месячная зарплата превышает годовой доход от его казино. Сет счастлив, его мечта осуществляется, деньги льются рекой, но вскоре он начинает понимать, что за все в жизни приходится расплачиваться…

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 2 ноября 2000
Премьера в мире 18 февраля 2000
Возраст 16+
Режиссер
Бен Янгер
Бен Янгер
В ролях
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Вин Дизель
Вин Дизель
Ниа Лонг
Ниа Лонг
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Никки Кэтт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бойлерная 2 постера
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