Бойлерная, 2000

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему некоторые люди выигрывают в лотерею миллионы долларов, а вы нет? Почему вы зарабатываете 4 тыс. долларов в год, а секретарша из «Майкрософт» 140 тыс. долларов? Почему какой-то балбес раскатывает на новеньком «Феррари», а вы с трудом накопили на подержанный «Вольво»? Неужели эти люди умнее или лучше вас ?!?



Эти же вопросы задавал себе и Сэт Девис, молодой шулер, открывший в своей квартире небольшое подпольное казино. Судьба к нему благосклонна и один из клиентов, неимоверно богатый молодой человек, предлагает ему работать на некую брокерскую фирму, где месячная зарплата превышает годовой доход от его казино. Сет счастлив, его мечта осуществляется, деньги льются рекой, но вскоре он начинает понимать, что за все в жизни приходится расплачиваться…