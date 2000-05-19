Дорожное приключение, 2000

Изменять своей девушке, прямо скажем, нехорошо! И уж тем более нехорошо записывать весь процесс измены на камеру. И просто непростительно, пусть даже по ошибке, отправлять пикантную видеозапись своей девушке в подарок.

Теперь спасти положение может только марш-бросок через всю Америку, дабы перехватить злополучную пленку раньше, чем она попадет в руки вашей зазнобы. Но не ждите, что все будет идти «как по маслу». Вас ждет дорожное приключение, по сравнению с которым поездка на американских горках — всего лишь игра в песочнице!