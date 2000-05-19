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Дорожное приключение Дорожное приключение
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Road Trip

Дорожное приключение, 2000

2000 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Изменять своей девушке, прямо скажем, нехорошо! И уж тем более нехорошо записывать весь процесс измены на камеру. И просто непростительно, пусть даже по ошибке, отправлять пикантную видеозапись своей девушке в подарок.

Теперь спасти положение может только марш-бросок через всю Америку, дабы перехватить злополучную пленку раньше, чем она попадет в руки вашей зазнобы. Но не ждите, что все будет идти «как по маслу». Вас ждет дорожное приключение, по сравнению с которым поездка на американских горках — всего лишь игра в песочнице!

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 2 ноября 2000
Премьера в мире 19 мая 2000
Возраст 18+
Режиссер
Тодд Филлипс
Тодд Филлипс
В ролях
Брекин Мейер
Брекин Мейер
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Эми Смарт
Эми Смарт
Паоло Костанзо
Том Грин
Том Грин
Все актеры и съемочная группа
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Дорожное приключение
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