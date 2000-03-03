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Постер фильма С какой ты планеты?
5.6
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5.6

С какой ты планеты?

, 2000
What Planet are You From?
США / комедия, фантастика / 18+
Постер фильма С какой ты планеты?
5.6

О фильме

Гарольд Андерсон прибывает из глубин Галактики на нашу планету с эротической миссией и специальным «вспомогательным» средством, изобретенным специально для него космическими инженерами. Инопланетный плейбой тут же начинает действовать, но сталкивается с некоторыми трудностями: во-первых, не смотря на неземные технологии новая для Гарольда часть тела постоянно издает странные звуки, а во-вторых, межгалактический Дон Жуан и не представляет, как нужно обращаться с женщинами…

В ролях

Гарри Шендлинг
Harold Anderson
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Susan
Джон Гудман
Джон Гудман
Роланд Джонс
Грег Киннир
Грег Киннир
Perry Gordon
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Graydon
Джуди Грир
Джуди Грир
Rebecca
Дэнни Зорн
Randy
Хармони Смит
Rita
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Don Fisk
Линда Фиорентино
Helen Gordon
Режиссер Майк Николс
Сценарист Питер Толан, Гарри Шендлинг, Михаэль Джей Лисон, Эд Соломон
Композитор Картер Бёруэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 10 августа 2000
Премьера в мире 3 марта 2000
Дата выхода
1 сентября 2000 Россия 16+
1 сентября 2000 Казахстан
11 мая 2000 Нидерланды
3 марта 2000 США
1 сентября 2000 Украина
MPAA R
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $14 145 677
Производство Brillstein-Grey Entertainment, Columbia Pictures, Global Entertainment Productions GmbH & Company Medien KG
Другие названия
What Planet Are You From?, ¿De qué planeta vienes?, De quelle planète viens-tu?, 2999年異性への旅, A nőfaló ufó, Apo poion planiti katevikes?, Da che pianeta vieni?, De que Planeta és Tu?, De que Planeta Você Veio?, Good Vibrations, Good Vibrations - Sex vom anderen Stern, Hvilken planet er du fra?, Iš kokios tu planetos?, S koje si planete?, Seksitutkija avaruudesta, Seksitutkija ulkoavaruudesta, Un mascul extraterestru, Von welchem Planeten kommst Du?, Z księżyca spadłeś?, Από ποιον πλανήτη κατέβηκες;, От коя планета си?, С какой ты планеты?, 你混那個星球的, De quelle planète viens-tu ?

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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