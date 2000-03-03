Гарольд Андерсон прибывает из глубин Галактики на нашу планету с эротической миссией и специальным «вспомогательным» средством, изобретенным специально для него космическими инженерами. Инопланетный плейбой тут же начинает действовать, но сталкивается с некоторыми трудностями: во-первых, не смотря на неземные технологии новая для Гарольда часть тела постоянно издает странные звуки, а во-вторых, межгалактический Дон Жуан и не представляет, как нужно обращаться с женщинами…