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Scream 3

Крик 3, 2000

2000 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

После страшных событий предыдущего фильма Сидни залегла на дно в глухом лесу, и ее местонахождение неизвестно никому, кроме Дьюи. После ряда убийств, которые, похоже, связаны с делом Вудсборо, произошедшего на съемочной площадке фильма «Удар 3» по мотивам реальных злоключений героев, Сидни возвращается в Голливуд, чтобы пройти через новый ужас, узнать больше о таинственной гибели своей матери и собрать воедино последние кусочки смертельно опасной тайны неуловимого Крика…

  • Уэс Крейвен снял три разных варианта финала и не сказал актерскому составу, какой из них он собирается использовать в готовой картине, чтобы избежать огласки.
  • Патрика Демпси наняли всего за день до начала съемок. У него была лишь одна ночь, чтобы разучить три своих большие сцены с длинными диалогами.
  • Контракт Нив Кэмпбелл позволял ей находиться на съемочной площадке всего двадцать дней, поэтому здесь у Сидни куда меньше экранного времени, чем в других фильмах франшизы. Зато в результате сокращения ее роли гораздо больше внимания было уделено второстепенным персонажам картины.
  • На протяжении всего фильма Сидни можно увидеть с ожерельем с греческими буквами на шее, которое ей подарил ее парень Дерек в фильме «Крик 2», незадолго до того, как его убили.

Как и должно было случиться, ужасные происшествия в Вудсборо стали идеальным материалом для Голливуда: там снималась уже третья серия фильма «Удар ножом». Тем временем Сидни ведет уединенный образ жизни в Северной Калифорнии, где и узнает о новых чудовищных убийствах. Прошлое вновь назначает ей смертельную встречу, и на этот раз круг должен замкнуться…

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 25 апреля 2000
Премьера в мире 3 февраля 2000
Возраст 16+
Режиссер
Уэс Крэйвен
Уэс Крэйвен
В ролях
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Кортни Кокс
Кортни Кокс
Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
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