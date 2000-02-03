Крик 3, 2000

После страшных событий предыдущего фильма Сидни залегла на дно в глухом лесу, и ее местонахождение неизвестно никому, кроме Дьюи. После ряда убийств, которые, похоже, связаны с делом Вудсборо, произошедшего на съемочной площадке фильма «Удар 3» по мотивам реальных злоключений героев, Сидни возвращается в Голливуд, чтобы пройти через новый ужас, узнать больше о таинственной гибели своей матери и собрать воедино последние кусочки смертельно опасной тайны неуловимого Крика…