Крик 3, 2000

После страшных событий предыдущего фильма Сидни залегла на дно в глухом лесу, и ее местонахождение неизвестно никому, кроме Дьюи. После ряда убийств, которые, похоже, связаны с делом Вудсборо, произошедшего на съемочной площадке фильма «Удар 3» по мотивам реальных злоключений героев, Сидни возвращается в Голливуд, чтобы пройти через новый ужас, узнать больше о таинственной гибели своей матери и собрать воедино последние кусочки смертельно опасной тайны неуловимого Крика…
Как и должно было случиться, ужасные происшествия в Вудсборо стали идеальным материалом для Голливуда: там снималась уже третья серия фильма «Удар ножом». Тем временем Сидни ведет уединенный образ жизни в Северной Калифорнии, где и узнает о новых чудовищных убийствах. Прошлое вновь назначает ей смертельную встречу, и на этот раз круг должен замкнуться…