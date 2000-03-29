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Я - чайка!

I am a Seagull!.. 18+
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О фильме

В 1942-м году на советские экраны вышла простодушная картина "Машенька". Молоденькая актриса Валентина Караваева в одночасье стала знаменитой. Год спустя автокатастрофа обезобразила ее лицо. Несравненная Машенька, в чьем облике светилось бесконечное доверие к жизни, превратилась в женщину со шрамом. В год катастрофы ей исполнилось двадцать два, и у нее не было никаких шансов. В скромной комнатке актриса соорудила подобие студии, где на протяжении почти 30 лет исполняла перед бытовой камерой свои любимые роли. Монологи из "Чайки" и фрагменты "Анны Карениной" Караваева записывала отдельно, на домашний магнитофон. Если звук наложить на изображение, получается, что одну и ту же сцену гибели Анны она играла всю жизнь - сначала еще нестарая, потом седая, потом вся в морщинах. 3 января 1998 года соседи обнаружили труп Караваевой в залитой водой комнате. Пленки Караваевой спас от гибели Георгий Параджанов. Решайте сами, о чем этот фильм: о болезненном нарциссизме, о преданности искусству, о загадках судьбы, о старческом маразме или о непризнанной гениальности.

Фильм об актрисе советского кино Валентине Караваевой, сыгравшую роль Машеньки в одноименном фильме в 1942 году. После автокатастрофы, обезобразившей ее лицо, она заперлась в своей квартире и десятки лет снимала сама себя на бытовую камеру.

Страна Россия
Продолжительность 39 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 29 марта 2000
Дата выхода
29 марта 2000 Россия 16+
29 марта 2000 Казахстан
29 марта 2000 Украина
Другие названия
I am a Seagull!.., Я - чайка!..
Режиссер
Георгий Параджанов
Георгий Параджанов
В ролях
Валентина Караваева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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