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История Джона Леннона История Джона Леннона
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In His Life: The John Lennon Story

История Джона Леннона, 2000

2000 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Его жизнь вдохновила целое поколение и изменила мир. Родившийся в рабочем квартале Ливерпуля мятежный и пытливый подросток Джон Леннон увлекся как одержимый американским рок-н-роллом и Элвисом Пресли. Музыка стала для него «отдушиной» и мечтой.

В 17 лет Джон организовал группу под названием «Куорримен» и на одном из первых выступлений познакомился с другим талантливым юным музыкантом по имени Пол Маккартни. Две недели спустя Джон предложил Полу присоединиться к группе, которая позже превратилась в «Битлз»…

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 3 декабря 2000
Премьера в мире 3 декабря 2000
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Карсон
В ролях
Филип МакКуиллан Феникс
Дэниэл МакГоун
Марк Райс-Оксли
Джейми Гловер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма История Джона Леннона 2 постера
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