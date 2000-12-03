История Джона Леннона, 2000

Его жизнь вдохновила целое поколение и изменила мир. Родившийся в рабочем квартале Ливерпуля мятежный и пытливый подросток Джон Леннон увлекся как одержимый американским рок-н-роллом и Элвисом Пресли. Музыка стала для него «отдушиной» и мечтой.



В 17 лет Джон организовал группу под названием «Куорримен» и на одном из первых выступлений познакомился с другим талантливым юным музыкантом по имени Пол Маккартни. Две недели спустя Джон предложил Полу присоединиться к группе, которая позже превратилась в «Битлз»…