Высокая мода, 1994

Неделя высокой моды в Париже! Феерия страстей. На подиуме, а еще больше — вне его! В калейдоскопе звезд в безумии шныряют репортеры. Одна из них — настойчивая Китти Поттер. Ее задача — ничего не упустить. Здесь масса сплетен, недоразумений и интриг!

Такие люди сразу в одном месте: актеры, модницы, миллионеры! Тусовщики и воротилы всех мастей. Вот беглый русский, вплавь добравшийся до места. Он у цели! Другим не так везет: Джо Флинн и Энн попали в передрягу, нескоро выберутся в свет. Неудивительно: в таком сумбуре теряешь честь и голову, достоинство и… вещи. Дань моде? До изнеможения! Се ля ви…