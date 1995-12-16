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Pret-a-Porter / Ready to wear

Высокая мода, 1994

1994 / США
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в Париже во время недели высокой моды. Как обычно, на крупное светское мероприятие собираются модельеры, журналисты и медийные персоны со всего света. В суете и неразберихе происходит немало курьезных историй. Так, например, представители двух разных глянцевых изданий, мужчина и женщина, вынуждены поселиться в одном гостиничном номере. Вскоре они понимают, что не могут жить друг без друга. А организатор мероприятия неожиданно умирает, подавившись бутербродом. Под подозрение попадают его жена, любовница и бывший любовник… его жены.

  • Оригинальное название звучит как Ready to Wear (буквально - “Готовая одежда”). Также в ряде стран фильм выходил в прокат под названием Prêt-à-Porter (“Готовое платье”). 
  • Роль Си Бьянко изначально должен был исполнить Роберт Де Ниро. Впоследствии она досталась лауреату “Оскара” Форесту Уитакеру. 
  • Модельеры Карл Лагерфельд, Валентино Гаравани и главный редактор Women's Wear Daily Джон Фэйрчайлд отказались от камео в фильме. 
  • “Высокая мода” - пятнадцатая по счету картина с участием Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. При этом их предыдущий совместный фильм -  “Кровавая стычка между двумя мужчинами из-за вдовы – подозреваются политические мотивы” - вышел в 1978 году.

Неделя высокой моды в Париже! Феерия страстей. На подиуме, а еще больше — вне его! В калейдоскопе звезд в безумии шныряют репортеры. Одна из них — настойчивая Китти Поттер. Ее задача — ничего не упустить. Здесь масса сплетен, недоразумений и интриг!

Такие люди сразу в одном месте: актеры, модницы, миллионеры! Тусовщики и воротилы всех мастей. Вот беглый русский, вплавь добравшийся до места. Он у цели! Другим не так везет: Джо Флинн и Энн попали в передрягу, нескоро выберутся в свет. Неудивительно: в таком сумбуре теряешь честь и голову, достоинство и… вещи. Дань моде? До изнеможения! Се ля ви…

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 16 декабря 1995
Премьера в мире 23 декабря 1994
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Олтмен
Роберт Олтмен
В ролях
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Софи Лорен
Софи Лорен
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Все актеры и съемочная группа
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Высокая мода
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Paramount+ готовит сериал на основе комедийной драмы Роберта Олтмена «Высокая мода» Он сосредоточится на молодежи, вращающейся в индустрии высокой моды и делающей первые шаги в карьере.
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