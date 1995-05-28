Мосты округа Мэдисон, 1995

1987 год. Брат и сестра Майкл и Кэролайн разбирают вещи покойной матери. Среди других находок оказывается дневник, в котором Франческа Джонсон подробно описывает четыре дня из ее жизни. Четыре дня, которые изменили ее навсегда. Итальянка по происхождению, Франческа вышла замуж за американца Ричарда и родила ему двоих детей. Однако любви и настоящей близости между супругами никогда не было. Однажды, когда женщина по стечению обстоятельств остается дома одна, на пороге возникает фотограф Роберт Кинкейд. По заданию редакции он приехал в здешние края, чтобы запечатлеть деревянные мосты округа Мэдисон, но заблудился. Франческа охотно показывает гостю дорогу, а вскоре между ней и Робертом вспыхивает короткий, но яркий роман…