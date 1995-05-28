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Мосты округа Мэдисон Мосты округа Мэдисон
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The Bridges of Madison County

Мосты округа Мэдисон, 1995

1995 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

1987 год. Брат и сестра Майкл и Кэролайн разбирают вещи покойной матери. Среди других находок оказывается дневник, в котором Франческа Джонсон подробно описывает четыре дня из ее жизни. Четыре дня, которые изменили ее навсегда. Итальянка по происхождению, Франческа вышла замуж за американца Ричарда и родила ему двоих детей. Однако любви и настоящей близости между супругами никогда не было. Однажды, когда женщина по стечению обстоятельств остается дома одна, на пороге возникает фотограф Роберт Кинкейд. По заданию редакции он приехал в здешние края, чтобы запечатлеть деревянные мосты округа Мэдисон, но заблудился. Франческа охотно показывает гостю дорогу, а вскоре между ней и Робертом вспыхивает короткий, но яркий роман…

  • Специально для съемок художник Джаннин Оппуолл восстановила фермерский домик, заброшенный много лет назад. 
  • Фильм был снят в хронологическом порядке за 36 дней.
  • Пробы на роль Франчески проходила Катрин Денев. 
  • Права на экранизацию одноименного романа Роберта Джеймса Уоллера были выкуплены еще до того, как книга вышла в свет. К моменту премьеры фильма по всему миру было продано свыше 9,5 миллионов экземпляров. 
  • Во время подготовки к роли Франчески Мэрил Стрип вдохновлялась экранными образами таких знаменитых итальянок, как Софи Лорен, Анна Маньяни.

Франческа — жена американского фермера и мать двоих детей. Она родом из Южной Италии, где ее романтическим мечтам не суждено было сбыться. Неожиданно в ее монотонную жизнь вмешивается судьба: встреча с Робертом. Роберт — свободный фотограф, он давно уже привык жить один. Но эта встреча меняет и его судьбу. Они страстно и без оглядки влюбились друг в друга. На эту любовь, о которой они мечтали всю жизнь, им отпущено всего 4 дня.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 2 июня 1995
Премьера в мире 28 мая 1995
Возраст 12+
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Энни Корли
Виктор Слезак
Джим Хэйни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мосты округа Мэдисон 2 постера
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саундтрек фильма Мосты округа Мэдисон
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