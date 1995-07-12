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Девять месяцев, 1995

1995 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Молодая счастливая пара из Сан-Франциско - детский психотерапевт Сэмуэл и учительница танцев Ребекка вместе уже пять лет. Ребекка, как всякая нормальная женщина, мечтает о ребенке. Сэмуэл же боится перемен. Начинается отсчет девяти месяцев беременности.

Друг Сэмуэля, художник-неудачник, расстался с своей любимой, потому что не хотел иметь детей. Он говорит, что неожиданная беременность - нож в спину мужчины, и на это способны только низкие и подлые женщины. Между влюбленными начинаются ссоры, потому что необходимо искать большую квартиру, большую машину, избавиться от кота.

Ребекка решает, что уйдет от Сэмуэла, если тот не смирится с мыслью о ребенке.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 12 июля 1995
Премьера в мире 12 июля 1995
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Крис Коламбус
Крис Коламбус
В ролях
Хью Грант
Хью Грант
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Том Арнольд
Том Арнольд
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девять месяцев 2 постера
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