Девять месяцев, 1995

Молодая счастливая пара из Сан-Франциско - детский психотерапевт Сэмуэл и учительница танцев Ребекка вместе уже пять лет. Ребекка, как всякая нормальная женщина, мечтает о ребенке. Сэмуэл же боится перемен. Начинается отсчет девяти месяцев беременности.

Друг Сэмуэля, художник-неудачник, расстался с своей любимой, потому что не хотел иметь детей. Он говорит, что неожиданная беременность - нож в спину мужчины, и на это способны только низкие и подлые женщины. Между влюбленными начинаются ссоры, потому что необходимо искать большую квартиру, большую машину, избавиться от кота.

Ребекка решает, что уйдет от Сэмуэла, если тот не смирится с мыслью о ребенке.