Adult Gertrude Lang Мистер Холланд сильно повлиял на мою жизнь и на жизни многих, кого я знаю. Но у меня есть чувство, что он считает большую часть своей жизни потраченной зря. Ходили слухи, что он всё время работает над своей симфонией. И эта симфония должна была сделать его знаменитым, богатым, а, может, и тем и другим. Но мистер Холланд не богат и не знаменит, по крайней мере, за пределами нашего маленького городка. Поэтому ему, возможно, легко считать себя неудачником. Но он ошибается, потому что я думаю, что он добился успеха, куда большего, чем богатство и слава. Посмотрите вокруг. В этой комнате нет ни одной жизни, на которую бы вы не повлияли, и каждый из нас стал лучше благодаря вам. Мы — ваша симфония, мистер Холланд. Мы — мелодии и ноты вашего опуса. Мы — музыка вашей жизни.