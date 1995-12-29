7.4
7.4

Опус мистера Холланда

, 1995
Mr. Holland's Opus
США / мюзикл, драма / 18+
Постер фильма Опус мистера Холланда
7.4

Для гениального композитора, живущего музыкой самым страшным ударом оказывается рождение глухого сына, который никогда не сможет услышать музыку. И никто не в силах что — либо изменить. Только любовь к сыну и к музыке помогает мистеру Холланду создать свой опус, который могут `слышать` даже глухие.

Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Гленн Хедли
Гленн Хедли
Джей Томас
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Олимпия Дукакис
Олимпия Дукакис
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Режиссер Стивен Херек
Сценарист Патрик Шин Дункан
Композитор Майкл Кэймен
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 29 декабря 1995
Дата выхода
29 декабря 1995 Россия 6+
7 марта 1996 Австралия
4 апреля 1996 Германия
29 декабря 1995 Казахстан
24 мая 1996 Португалия
29 декабря 1995 США
29 декабря 1995 Украина
5 сентября 1996 Чехия 12+
MPAA PG
Бюджет $23 000 000
Сборы в мире $106 269 971
Производство Hollywood Pictures, Interscope Communications, Polygram Filmed Entertainment
Другие названия
Mr. Holland's Opus, Profesor Holland, Querido maestro, Triunfo a la vida, 陽のあたる教室, Csendszimfónia, Goodbye Mr. Holland, Herr Hollands opus, Hollandov opus, L'opus de M. Holland, La simfonia del professor Holland, Mr Holland's Opus - Elämän Sinfonia, Mr. Holland - Adorável Professor, Mr. Holland - Meu Adorável Professor, Nhạc Phẩm Của Thầy Holland, O Professor, Opus pana Hollanda, Pono Holando kūrinys, Professeur Holland, Sevgili öğretmenim, Symfonia życia, To epos tou kyriou Holland, Το έπος του κυρίου Χόλαντ, Нотите на живота, Опус мистера Холланда, Опус містера Голланда, 春風化雨1996

7.4
7.4 IMDb

Цитаты

Adult Gertrude Lang Мистер Холланд сильно повлиял на мою жизнь и на жизни многих, кого я знаю. Но у меня есть чувство, что он считает большую часть своей жизни потраченной зря. Ходили слухи, что он всё время работает над своей симфонией. И эта симфония должна была сделать его знаменитым, богатым, а, может, и тем и другим. Но мистер Холланд не богат и не знаменит, по крайней мере, за пределами нашего маленького городка. Поэтому ему, возможно, легко считать себя неудачником. Но он ошибается, потому что я думаю, что он добился успеха, куда большего, чем богатство и слава. Посмотрите вокруг. В этой комнате нет ни одной жизни, на которую бы вы не повлияли, и каждый из нас стал лучше благодаря вам. Мы — ваша симфония, мистер Холланд. Мы — мелодии и ноты вашего опуса. Мы — музыка вашей жизни.

