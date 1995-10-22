1933 год в США. Разгар Великой Депрессии, бедность. Дженнаро - сын итальянских эмигрантов. Его семья находится в самом низу социальной лестницы. Мальчик очень хочет сходить в новый кинотеатр, но цена в 25 центов за билет кажется ему заоблачной суммой. Его дедушка почему-то целый день повторяет, что умрет именно сегодня, а оставит в наследство как раз 25 центов.