1933 год в США. Разгар Великой Депрессии, бедность. Дженнаро - сын итальянских эмигрантов. Его семья находится в самом низу социальной лестницы. Мальчик очень хочет сходить в новый кинотеатр, но цена в 25 центов за билет кажется ему заоблачной суммой. Его дедушка почему-то целый день повторяет, что умрет именно сегодня, а оставит в наследство как раз 25 центов.
|22 ноября 1995
|Россия
|12+
|22 ноября 1995
|Казахстан
|22 октября 1995
|США
|22 ноября 1995
|Украина
|14 августа 1996
|Франция