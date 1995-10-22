Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Четвертак
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Четвертак

Четвертак

Two Bits 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1933 год в США. Разгар Великой Депрессии, бедность. Дженнаро - сын итальянских эмигрантов. Его семья находится в самом низу социальной лестницы. Мальчик очень хочет сходить в новый кинотеатр, но цена в 25 центов за билет кажется ему заоблачной суммой. Его дедушка почему-то целый день повторяет, что умрет именно сегодня, а оставит в наследство как раз 25 центов.

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 22 октября 1995
Дата выхода
22 ноября 1995 Россия 12+
22 ноября 1995 Казахстан
22 октября 1995 США
22 ноября 1995 Украина
14 августа 1996 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $26 282
Производство Miramax, Arthur Cohn Productions, Capella Films
Другие названия
Two Bits, Un día para recordar, 25 Cents, 25 Цента, A Day to Remember, Dan za seæanje, Dördlük, Dyo dekares, Egy nap a mozi, Genväg till himlen, Glasnik, Ikimuistoinen päivä, Instant de bonheur, Ketvirtis dolerio, Le porte-bonheur, Mig og min bedstefar, Pamiętny dzień, Por Duas Moedas, Poslední čtvrťák, Tengoku no yakusoku, Two Bits - vain muutaman lantin tähden, Um Dia para Relembrar, Un día muy especial, Un giorno da ricordare, Δύο δεκάρες, Два новчића, Четвертак, Ширек, 两毛五, 天国の約束
Режиссер
Джеймс Фоули
Джеймс Фоули
В ролях
Джерри Бароне
Мэри Элизабет Мастрантонио
Аль Пачино
Аль Пачино
Энди Романо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Гитано Сабатони Ооо... ты перестал желать. Ааа, перестал нуждаться.
Дженнаро В чём разница?
Гитано Сабатони Эээ, это колоссальная разница. Живот требует, а сердце хочет. Вот в чём разница.
