6.9
Американский президент

, 1995
The American President
США / мелодрама, драма, комедия / 18+
О фильме

Почему самый могущественный человек на Земле не имеет права влюбиться? Объявление: Одинокий мужчина средних лет хочет познакомиться с интеллигентной и приятной женщиной. Немного о себе: Ф. И. О. — Андрю Шепперд. Семейное положение: вдовец. Хобби и интересы: политика и работа. Должность занимаемая в настоящее время: Президент Соединенных Штатов Америки.

В ролях

Майкл Дуглас
Аннетт Бенинг
Мартин Шин
Майкл Джей Фокс
Ричард Дрейфусс
Анна Дивер Смит
Режиссер Роб Райнер
Сценарист Аарон Соркин
Композитор Марк Шейман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1995
Премьера онлайн 17 февраля 2035
Премьера в мире 8 ноября 1995
Дата выхода
8 ноября 1995 Россия 16+
14 декабря 1995 Австралия
8 декабря 1995 Великобритания
14 декабря 1995 Германия
14 декабря 1995 Греция
1 декабря 1995 Испания
8 ноября 1995 Казахстан
25 января 1996 Нидерланды
12 января 1996 Португалия
17 ноября 1995 США
8 ноября 1995 Украина
13 декабря 1995 Франция
7 марта 1996 Чехия U
6 января 1996 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $62 000 000
Сборы в мире $107 879 496
Производство Universal Pictures, Castle Rock Entertainment, Wildwood Enterprises
Другие названия
The American President, Mi querido presidente, Američki predsednik, Američki predsjednik, Americký prezident, Presidenti amerikan, Amerikan başkanı, Amerikan presidentti, Amerikos prezidentas, Ameriški predsednik, Den amerikanske presidenten, Dragostea unui presedinte american, El presidente y Miss Wade, Hallo, Mr. President, Il presidente - Una storia d'amore, Le président et Miss Wade, Meu Querido Presidente, Perfect Couple, Præsident på frierfødder, Presidendi pruut, Presidenten och Miss Wade, Prezydent - miłość w Białym Domu, Szerelem a Fehér Házban, Uma Noite com o Presidente, Un président américain, Ο έρωτας του προέδρου, Американски президент, Американски претседател, Американский президент, Американський президент, Амерички председник/Američki predsednik, अमेरिकान प्रेसिडेंट, アメリカン・プレジデント, 白宮夜未眠

Рейтинг фильма

6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

President Andrew Shepherd [в пресс-центре Белого дома] За последние пару месяцев сенатор Рамсон утверждал, что быть президентом этой страны во многом зависит от характера, и хотя я не хотел ввязываться в его нападения на меня, я здесь уже три года и три дня, и без колебаний могу сказать: быть президентом этой страны — это целиком про характер. Для справки: да, я — активный член ACLU. Но более важный вопрос: почему ты, Боб? Сейчас это организация, чьей единственной целью является защита Билля о правах, поэтому естественно возникает вопрос: почему сенатор, самый влиятельный спикер его партии и кандидат в президенты, выбирает не придерживаться Конституцию? Если сможешь ответить на этот вопрос, ребята, то вы умнее меня, потому что я не понимал этого до нескольких часов назад. Америка не лёгкая. Америка — развитое гражданство. Ты должен это сильно хотеть, потому что предстоит борьба. Она скажет: хочешь свободу слова? Давай увидим, признаешь ли ты человека, чьи слова приводят твою кровь в жар, который стоит в центре сцены и громко призывает к тому, что ты прожил бы всю жизнь, сопротивляясь всему этому. Хочешь назвать эту землю землёй свободы? Тогда символ твоей страны не может быть только флаг; символом должен быть один из её граждан, реализующим своё право сжигать этот флаг в знак протеста. Покажи мне это, защити это, празднуй это в ваших классах. Тогда ты сможешь подняться и петь о «земле свободы». Я знаю Боба Рамсона годами и думал, что причина, по которой Боб посвящает столько времени и энергии тому, чтобы кричать на дождь, в том, что он просто этого не понимает. Ну, я ошибался. Проблема Боба не в том, что он не понимает это. Проблема Боба — в том, что он не может продать это! У нас серьёзные проблемы, и нам нужны серьёзные люди, чтобы их решать. И какое бы ни было твоё конкретное дело, обещаю: Боб Рамсон не заинтересован в его решении нисколько. Ему интересны две вещи и только две: заставлять тебя бояться этого и рассказывать тебе, кто за это отвечает. Это, дамы и господа, как побеждают выборы. Вы собираете группу избирателей среднего возраста, среднего класса, среднего дохода, которые помнят с тоской более лёгкое время, и говорите им о семье, американских ценностях и характерах. И машете старой фотографией подруги Президента, и кричите про патриотизм, и говорите им: она виновата в их жизни, и по телевизору назовёте её ш#####. Сидни Эллен Уэйд ничему вам не сделала, Боб. Она сделала только то, что прошла через школу, представляет интересы учителей государственных школ и лоббирует безопасность наших природных ресурсов. Хочешь дебаты о характере, Боб? Тогда держись за меня, потому что Сидни Эллен Уэйд — далеко не твоя лига.
[паузы]
President Andrew Shepherd За всю жизнь я любил две женщины. Одна умерла от рака, другую — потому что был так занят тем, чтобы держать свою работу, что забыл выполнять свою работу. Ну, всё это заканчивается прямо сейчас. Завтра утром Белый дом отправит Конгрессу законопроект на рассмотрение. Это Резолюция Белого дома №455, энергетический законопроект, требующий снижения выбросов ископаемого топлива на 20 процентов в течение следующих десяти лет. Это, безусловно, самый агрессивный шаг, предпринятый в борьбе с глобальным потеплением. Другой законопроект — закон о борьбе с преступностью. По состоянию на сегодня он больше не существует. Я его отменяю. Я отменяю его, предлагая закон, который имеет смысл. Нельзя бороться с предотвращением преступности, не запретив штурмовые оружия и пистолеты. Я считаю их угрозой национальной безопасности, и если понадобится, пройду от двери к двери, но я убежу американцев, что я прав, и заберу оружие. У нас серьёзные проблемы, и нам нужны серьёзные люди, чтобы их решать. И какая бы ни была ваша конкретная проблема, обещаю: Боб Рамсон не заинтересован в её решении ни на йоту. Ему интересны две вещи и только две: заставлять вас бояться этого и рассказывать вам, кто за это отвечает. Это, господа, и есть способ выигрывать выборы. Вы собираете группу людей среднего возраста, среднего класса, среднего дохода, которые вспоминают с тоской более простое время, и говорите им о семье, американских ценностях и характере. И развеваете старую фотографию подруги Президента, и вы кричите о патриотизме и говорите им, что она виновата в их жизни, а по телевизору называете её ш#####. Сидни Эллен Уэйд ничего вам не сделала, Боб. Она сделала только то, что прошла через школу, представляет интересы учителей общественных школ и лоббировала безопасность наших природных ресурсов. Хочешь дебаты о характере, Боб? Просто держись за меня, потому что Сидни Эллен Уэйд — далеко не твоя лига.

