Цитаты
President Andrew Shepherd [в пресс-центре Белого дома] За последние пару месяцев сенатор Рамсон утверждал, что быть президентом этой страны во многом зависит от характера, и хотя я не хотел ввязываться в его нападения на меня, я здесь уже три года и три дня, и без колебаний могу сказать: быть президентом этой страны — это целиком про характер. Для справки: да, я — активный член ACLU. Но более важный вопрос: почему ты, Боб? Сейчас это организация, чьей единственной целью является защита Билля о правах, поэтому естественно возникает вопрос: почему сенатор, самый влиятельный спикер его партии и кандидат в президенты, выбирает не придерживаться Конституцию? Если сможешь ответить на этот вопрос, ребята, то вы умнее меня, потому что я не понимал этого до нескольких часов назад. Америка не лёгкая. Америка — развитое гражданство. Ты должен это сильно хотеть, потому что предстоит борьба. Она скажет: хочешь свободу слова? Давай увидим, признаешь ли ты человека, чьи слова приводят твою кровь в жар, который стоит в центре сцены и громко призывает к тому, что ты прожил бы всю жизнь, сопротивляясь всему этому. Хочешь назвать эту землю землёй свободы? Тогда символ твоей страны не может быть только флаг; символом должен быть один из её граждан, реализующим своё право сжигать этот флаг в знак протеста. Покажи мне это, защити это, празднуй это в ваших классах. Тогда ты сможешь подняться и петь о «земле свободы». Я знаю Боба Рамсона годами и думал, что причина, по которой Боб посвящает столько времени и энергии тому, чтобы кричать на дождь, в том, что он просто этого не понимает. Ну, я ошибался. Проблема Боба не в том, что он не понимает это. Проблема Боба — в том, что он не может продать это! У нас серьёзные проблемы, и нам нужны серьёзные люди, чтобы их решать. И какое бы ни было твоё конкретное дело, обещаю: Боб Рамсон не заинтересован в его решении нисколько. Ему интересны две вещи и только две: заставлять тебя бояться этого и рассказывать тебе, кто за это отвечает. Это, дамы и господа, как побеждают выборы. Вы собираете группу избирателей среднего возраста, среднего класса, среднего дохода, которые помнят с тоской более лёгкое время, и говорите им о семье, американских ценностях и характерах. И машете старой фотографией подруги Президента, и кричите про патриотизм, и говорите им: она виновата в их жизни, и по телевизору назовёте её ш#####. Сидни Эллен Уэйд ничему вам не сделала, Боб. Она сделала только то, что прошла через школу, представляет интересы учителей государственных школ и лоббирует безопасность наших природных ресурсов. Хочешь дебаты о характере, Боб? Тогда держись за меня, потому что Сидни Эллен Уэйд — далеко не твоя лига.
[паузы]
