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Московские каникулы
Московские каникулы
Moskovskie kanikuly
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
мелодрама
О фильме
Фильм о приключениях гражданки Италии, прибывшей в Россию, на родину своих предков.
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Страна
Россия
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1995
Премьера в мире
17 февраля 1995
Дата выхода
30 июня 1995
Россия
12+
17 февраля 1995
Казахстан
17 февраля 1995
Украина
Бюджет
2 250 000 000 RUR
Производство
Flite Bank, Мавр, Роскомкино
Другие названия
Moskovskie kanikuly, Moscow Vacation, Vacances moscovites, Московские каникулы
Режиссер
Алла Сурикова
В ролях
Леонид Ярмольник
Ирина Селезнева
Наталья Гундарева
Олег Табаков
Лия Ахеджакова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.3
Оцените
14
голосов
5.9
IMDb
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