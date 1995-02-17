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Московские каникулы

Moskovskie kanikuly 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм о приключениях гражданки Италии, прибывшей в Россию, на родину своих предков.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 17 февраля 1995
Дата выхода
30 июня 1995 Россия 12+
17 февраля 1995 Казахстан
17 февраля 1995 Украина
Бюджет 2 250 000 000 RUR
Производство Flite Bank, Мавр, Роскомкино
Другие названия
Moskovskie kanikuly, Moscow Vacation, Vacances moscovites, Московские каникулы
Режиссер
Алла Сурикова
Алла Сурикова
В ролях
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Ирина Селезнева
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Олег Табаков
Олег Табаков
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
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