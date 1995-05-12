Багровый прилив, 1995

Начало 1990-х. После недавнего распада СССР Россия застревает в политическом кризисе. В это время в США обостряются расовые проблемы. Основное действие фильма разворачивается на борту американской атомной подводной лодки “Алабама”. После того, как Россия наносит удары по позициям боевиков в Азербайджане, американский флот приводится в боевую готовность. Как раз в этот пиковый момент на “Алабаме”, экипаж которой до сих пор состоял лишь из белых людей, появляется новый офицер - афроамериканец Рон Хартер. Атмосфера на борту подлодки накаляется…
В мире есть три самых могущественных человека — президент России, президент США и капитан атомной подводной лодки, несущей на своем борту смертоносное ядерное оружие.
Но на любой войне случаются моменты, когда от выполнения приказа зависит судьба всего человечества, и тогда в руках капитана находятся жизни миллионов людей. И только от его выдержки и разума зависит, окрасится ли поутру океанский прилив в зловещий багровый цвет…