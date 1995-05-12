Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Багровый прилив Багровый прилив
Киноафиша Фильмы Багровый прилив
Crimson Tide

Багровый прилив, 1995

1995 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Начало 1990-х. После недавнего распада СССР Россия застревает в политическом кризисе. В это время в США обостряются расовые проблемы. Основное действие фильма разворачивается на борту американской атомной подводной лодки “Алабама”. После того, как Россия наносит удары по позициям боевиков в Азербайджане, американский флот приводится в боевую готовность. Как раз в этот пиковый момент на “Алабаме”, экипаж которой до сих пор состоял лишь из белых людей, появляется новый офицер - афроамериканец Рон Хартер. Атмосфера на борту подлодки накаляется…

  • Военно-морские силы США отказались сотрудничать с создателями фильма, посчитав сюжет не соответствующим реальному положению дел и неприемлемым. 
  • Последние 60 минут фильма показывают обстановку на подводной лодке практически в реальном времени. 60 минут до запуска ракеты соответствуют 60 минутам до начала финальных титров. 
  • В фильме звучит имя лейтенанта Циммера, однако сам персонаж в кадре не появляется. Это упоминание - дань уважения композитору картины Хансу Циммеру. 
  • В работе над сценарием принимал участие Квентин Тарантино. Он доработал диалоги героев, но отказался от упоминания своего имени в титрах, поскольку это не его проект.

В мире есть три самых могущественных человека — президент России, президент США и капитан атомной подводной лодки, несущей на своем борту смертоносное ядерное оружие.

Но на любой войне случаются моменты, когда от выполнения приказа зависит судьба всего человечества, и тогда в руках капитана находятся жизни миллионов людей. И только от его выдержки и разума зависит, окрасится ли поутру океанский прилив в зловещий багровый цвет…

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 12 мая 1995
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 12 мая 1995
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $53 000 000
Режиссер
Тони Скотт
Тони Скотт
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Багровый прилив
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу (1963)
8
Фантом
Фантом (2013)
6
Неуправляемый
Неуправляемый (2010)
7.7843137
Дежа вю
Дежа вю (2006)
7.6
Маньчжурский кандидат
Маньчжурский кандидат (2004)
6.6153846
К-19
К-19 (2002)
7.3125
Цена страха
Цена страха (2002)
7.2727275
В тылу врага
В тылу врага (2001)
6.928571
Шпионские игры
Шпионские игры (2001)
7.857143
Военный ныряльщик
Военный ныряльщик (2000)
7.214286
Ю-571
Ю-571 (2000)
5.4166665
Враг государства
Враг государства (1998)
7.4210525
Фильм находится в подборках
Фильмы про подводные лодки Фильмы про подводные лодки
Постер фильма Багровый прилив 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Багровый прилив
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше