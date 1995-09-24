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Гордость и предубеждение (ТВ) Гордость и предубеждение (ТВ)
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Pride And Prejudice

Гордость и предубеждение (ТВ), 1995

1995 / Великобритания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Причины посмотреть О фильме

- экранизация романа Джейн Остин. - телевизионный сериал.

По соседству с бедной, но уважаемой семьей Беннет поселился богатый и загадочный мистер Дарси. Одной из пяти дочерей миссис Беннет удалось покорить сердце молодого аристократа. Но энергичная красавица Элизабет Беннет его отвергла. Он показался ей слишком надменным и самодовольным. Да и слишком большой казалась разница в их общественном положении, а злобные сплетни окружающих довершили дело. Лишь постепенно Элизабет и мистер Дарси, преодолевая гордость и предубеждения, лучше узнают друг друга, и их соединит настоящая любовь, которой подвластны любые преграды...

8.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Продолжительность 5 часов 4 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 24 сентября 1995
Премьера в мире 24 сентября 1995
Возраст 18+
Режиссер
Саймон Лэнгтон
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Дэвид Бэмбер
Криспин Бонэм-Картер
Криспин Бонэм-Картер
Сюзанна Харкер
Сюзанна Харкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гордость и предубеждение (ТВ) 2 постера
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