Мания Жизели, 1995

Фильм рассказывает о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой, которую поклонники и коллеги по сцене знали как Красную Жизель. Прославленная танцовщица появилась на свет в конце XIX столетия и умерла в 1991 году в возрасте 96 лет. Свидетельница событий века, наполненного войнами и революциями, она творила на сцене свою собственную прекрасную историю. Жизель, Эсмеральда, Саломея, Одетта и Одиллия - Спесивцева блистала в каждой из партий, покоряя сердца зрителей. Как получилось так, что любимица публики и муза множества талантливых мужчин умерла в пансионе, всеми забытая и покинутая?
Драматическая хроника любовных приключений знаменитой русской балерины Ольги Спесивцевой, прозванной современниками "Красной Жизелью". Именно "Жизель" обессмертила ее имя в 1924 году. Именно "Жизель" стала причиной душевной катастрофы в 1942. Звезда императорских театров и Grand Opera, партнерша Нижинского, Долина и Лифаря, подруга Дягилева и Баланчина, она безвестно скончалась в приюте для престарелых в предместье Нью-Йорка в 1991 году в возрасте 96-ти лет.