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Мания Жизели Мания Жизели
Киноафиша Фильмы Мания Жизели

Мания Жизели, 1995

1995 / Россия
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой, которую поклонники и коллеги по сцене знали как Красную Жизель. Прославленная танцовщица появилась на свет в конце XIX столетия и умерла в 1991 году в возрасте 96 лет. Свидетельница событий века, наполненного войнами и революциями, она творила на сцене свою собственную прекрасную историю. Жизель, Эсмеральда, Саломея, Одетта и Одиллия - Спесивцева блистала в каждой из партий, покоряя сердца зрителей. Как получилось так, что любимица публики и муза множества талантливых мужчин умерла в пансионе, всеми забытая и покинутая?

  • “Красная Жизель” - дебютный полнометражный фильм Алексея Учителя. До этого режиссер работал только над документальными лентами, такими как “Секрет “Лауры” (1983), “Рок” (1988), “Последний герой” (1992). 
  • Впоследствии исполнительница главной роли Галина Тюнина сыграла еще в трех фильмах Алексея Учителя - “Дневник его жены” (2000), “Прогулка” (2003), “Матильда” (2017) и мини-сериале “Коронация” (2018). 
  • Галина Тюнина и Михаил Козаков, исполнивший роль первого мужа Спесивцевой Акима Волынского впоследствии снимались вместе в фильме “Игра в модерн” (2003) и сериале “Очарование зла” (2006).

Драматическая хроника любовных приключений знаменитой русской балерины Ольги Спесивцевой, прозванной современниками "Красной Жизелью". Именно "Жизель" обессмертила ее имя в 1924 году. Именно "Жизель" стала причиной душевной катастрофы в 1942. Звезда императорских театров и Grand Opera, партнерша Нижинского, Долина и Лифаря, подруга Дягилева и Баланчина, она безвестно скончалась в приюте для престарелых в предместье Нью-Йорка в 1991 году в возрасте 96-ти лет.

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 6 июня 1995
Премьера в мире 6 июня 1995
Возраст 16+
Режиссер
Алексей Учитель
Алексей Учитель
В ролях
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
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Постер фильма Мания Жизели 1 постер
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Мания Жизели
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