Мания Жизели, 1995

Фильм рассказывает о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой, которую поклонники и коллеги по сцене знали как Красную Жизель. Прославленная танцовщица появилась на свет в конце XIX столетия и умерла в 1991 году в возрасте 96 лет. Свидетельница событий века, наполненного войнами и революциями, она творила на сцене свою собственную прекрасную историю. Жизель, Эсмеральда, Саломея, Одетта и Одиллия - Спесивцева блистала в каждой из партий, покоряя сердца зрителей. Как получилось так, что любимица публики и муза множества талантливых мужчин умерла в пансионе, всеми забытая и покинутая?