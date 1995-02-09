Быстрый и мертвый, 1995

Эллен, неизвестная женщина-стрелок, едет в маленький, темный и унылый городок в прериях. Вскоре после ее прибытия из салона вышвыривают местного проповедника Корта, в то время как горожане записываются на соревнования по стрельбе, где призом является огромная сумма денег, а единственное правило – следовать приказам Ирода, неофициального правителя города и организатора турнира. Корт, когда-то один из членов банды Ирода, отказывается использовать оружие для убийства, но тот, считая Корта лучшим, полон решимости изменить его решение даже ценой чужих жизней…