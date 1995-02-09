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Быстрый и мертвый Быстрый и мертвый
Киноафиша Фильмы Быстрый и мертвый
The Quick And The Dead

Быстрый и мертвый, 1995

1995 / США / Япония
8.0 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эллен, неизвестная женщина-стрелок, едет в маленький, темный и унылый городок в прериях. Вскоре после ее прибытия из салона вышвыривают местного проповедника Корта, в то время как горожане записываются на соревнования по стрельбе, где призом является огромная сумма денег, а единственное правило – следовать приказам Ирода, неофициального правителя города и организатора турнира. Корт, когда-то один из членов банды Ирода, отказывается использовать оружие для убийства, но тот, считая Корта лучшим, полон решимости изменить его решение даже ценой чужих жизней…

  • Брюс Кэмпбелл сыграл эпизодическую роль во время свадебной сцены, но ее вырезали. По словам Кэмпбелла, Сэм Рэйми создал эту сцену специально для того, чтобы дать Пэт Хинглу возможность сыграть что-то существенное, и хотя все сцены с ним были вырезаны, он по-прежнему значится на первых местах в финальных титрах.
  • Все актеры на площадке были обучены искусству быстрого взведения курка. Из-за малого экранного времени у Джина Хэкмана было больше возможностей упражняться в этом, поэтому он стал самым быстрым стрелком на съемочной площадке.
  • Поскольку параллельно на студии снимали еще двенадцать вестернов, съемочная группа столкнулась с нехваткой костюмов Дикого Запада.

Даже если Вы скрываетесь в самом захолустном городке дикого Запада, Мститель все равно найдет Вас. И тогда не останется времени на оправдания — пуля решит, кто из Вас прав. И в этой безжалостной схватке выживает только один — тот, кто быстрее.

8.0 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 10 февраля 1995
Премьера онлайн 21 марта 2012
Премьера в мире 9 февраля 1995
Возраст 16+
Режиссер
Сэм Рэйми
Сэм Рэйми
В ролях
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Тобин Белл
Тобин Белл
Робертс Блоссом
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Быстрый и мертвый 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 17:30
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
При создании вестерна «Быстрый и мертвый» Шэрон Стоун поделилась своим гонораром с Леонардо ДиКаприо Руководители студии не хотели отдавать роль неизвестному актеру, а также отказывались от Сэма Рэйми, претендовавшего на режиссерское кресло фильма.
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31 марта 2021 12:50
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