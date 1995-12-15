Джуманджи, 1995

Случайно обнаружив настольную игру со странным названием «Джуманджи» Алан Пэрриш, не зная о ее сверхъестественных свойствах, на глазах изумленной подружки переносится в джунгли.

Долгие годы он находится в потустороннем мире, до тех пор, пока двое ни о чем не подозревающих подростков не находят игру и не снимают волшебные чары, освобождая Алана из многолетнего плена.

Теперь им предстоит решить нелегкую задачу - победить могущественную силу игры, пройти немыслимые препятствия и одержать победу над силами Магии!