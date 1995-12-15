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Джуманджи Джуманджи
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Jumanji

Джуманджи, 1995

1995 / США
8.5 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джуманджи, одна из самых уникальных и опасных настольных игр, попадает в руки любопытного подростка Алана Пэрриша. Ничего не подозревающий мальчик попадает в пышные дикие леса мифического царства Джуманджи. Почти три десятилетия спустя игра освобождает его на глазах у только что осиротевших детей семьи Шепардов, Джуди и Питера. Теперь дикий и непрекращающийся ритм племенных барабанов из джунглей призывает теперь уже взрослого Алана и детей бросить игре новый вызов, ведь тот, кто однажды бросил кости, уже не может выйти из партии. Смогут ли герои покорить капризную игру и вернуться домой?

  • На протяжении 20 дней Брэдли Пирс, исполнивший роль Питера, в течение трех часов наносил протезный макияж для сцен в роли обезьяны. Тем не менее, юному актеру очень нравилось проходить через весь процесс и наносить макияж.
  • Фильм основан на детской книге Криса Ван Оллсбурга, опубликованной в 1981 году. По словам автора, слово «джуманджи» на зулусском означает «множество эффектов», что намекает на «захватывающие последствия игры», упомянутые в фильме.
  • Жители города Кин, в котором снимался этот фильм, полюбили Робина Уильямса. Мэр Кина даже подарил ему ключи от города. После трагического самоубийства актера жители города соорудили для него импровизированный памятник из цветов и свечей.

Случайно обнаружив настольную игру со странным названием «Джуманджи» Алан Пэрриш, не зная о ее сверхъестественных свойствах, на глазах изумленной подружки переносится в джунгли.

Долгие годы он находится в потустороннем мире, до тех пор, пока двое ни о чем не подозревающих подростков не находят игру и не снимают волшебные чары, освобождая Алана из многолетнего плена.

Теперь им предстоит решить нелегкую задачу - победить могущественную силу игры, пройти немыслимые препятствия и одержать победу над силами Магии!

8.5 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 15 декабря 1995
Премьера в мире 15 декабря 1995
Возраст 6+
Режиссер
Джо Джонстон
Джо Джонстон
В ролях
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Эдам Ханн-Берд
Бонни Хант
Бонни Хант
Джонатан Хайд
Джонатан Хайд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джуманджи 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 15 января 2018, 17:17
после выхода второй части появилось огромное желание пересмотреть первую!(скажем так, "отмыться" от неприятного кинематографического… Читать дальше…
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17 июля 2017 16:40
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