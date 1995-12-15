Джуманджи, 1995

Джуманджи, одна из самых уникальных и опасных настольных игр, попадает в руки любопытного подростка Алана Пэрриша. Ничего не подозревающий мальчик попадает в пышные дикие леса мифического царства Джуманджи. Почти три десятилетия спустя игра освобождает его на глазах у только что осиротевших детей семьи Шепардов, Джуди и Питера. Теперь дикий и непрекращающийся ритм племенных барабанов из джунглей призывает теперь уже взрослого Алана и детей бросить игре новый вызов, ведь тот, кто однажды бросил кости, уже не может выйти из партии. Смогут ли герои покорить капризную игру и вернуться домой?
Случайно обнаружив настольную игру со странным названием «Джуманджи» Алан Пэрриш, не зная о ее сверхъестественных свойствах, на глазах изумленной подружки переносится в джунгли.
Долгие годы он находится в потустороннем мире, до тех пор, пока двое ни о чем не подозревающих подростков не находят игру и не снимают волшебные чары, освобождая Алана из многолетнего плена.
Теперь им предстоит решить нелегкую задачу - победить могущественную силу игры, пройти немыслимые препятствия и одержать победу над силами Магии!