Особенности национальной охоты, 1995

Молодой человек из Финляндии по имени Райво увлекается изучением русских традиций. Стремясь опробовать на себе народные обычаи, Райво уговаривает знакомого Женю помочь ему попасть на охоту. Друзья присоединяются к группе охотников, которую возглавляет генерал Иволгин, и вместе с ними выезжают на дальний лесной кордон, где их встречает чудаковатый егерь-философ по кличке Кузьмич. И вот тут начинаются настоящие приключения...
Молодой финский специалист по охоте, «финик», уговаривает своего русского друга помочь ему поучаствовать в настоящей русской охоте, дабы познакомиться с нравами и привычками русских охотников.
До боли знакомые нам бесконечные застолья с последующими приключениями, насыщенными крепким запахом водки, непрестанно удивляют и поражают «финика», но все же, сопоставляя традиции исторического прошлого со своеобразием настоящего, финн не жалеет о потерянном времени…