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Особенности национальной охоты Особенности национальной охоты
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Особенности национальной охоты, 1995

1995 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Молодой человек из Финляндии по имени Райво увлекается изучением русских традиций. Стремясь опробовать на себе народные обычаи, Райво уговаривает знакомого Женю помочь ему попасть на охоту. Друзья присоединяются к группе охотников, которую возглавляет генерал Иволгин, и вместе с ними выезжают на дальний лесной кордон, где их встречает чудаковатый егерь-философ по кличке Кузьмич. И вот тут начинаются настоящие приключения...

  • Съемки ленты начались в конце лета и закончились в сентябре 1994 года. Большая часть натурных съемок прошла в поселке Проточное и его окрестностях в Ленинградской области (Приозерский район). Ряд сцен был отснят на военном аэродроме “Веретье” под городом Остров в Псковской области и под городом Пушкин, Санкт-Петербург.
  • Роль темноволосой доярки исполнила Саара Хаапассало, на тот момент являвшаяся женой Вилле Хаапассало (Райво).
  • Сценарий к фильму режиссер Александр Рогожкин написал, находясь под впечатлением от своей поездки с друзьями на охоту.
  • На роль Левы Соловейчика, в итоге сыгранного Семеном Стругачевым, Александр Рогожкин хотел пригласить Александра Лыкова, но актер оказался занят на другом проекте.

Молодой финский специалист по охоте, «финик», уговаривает своего русского друга помочь ему поучаствовать в настоящей русской охоте, дабы познакомиться с нравами и привычками русских охотников.

До боли знакомые нам бесконечные застолья с последующими приключениями, насыщенными крепким запахом водки, непрестанно удивляют и поражают «финика», но все же, сопоставляя традиции исторического прошлого со своеобразием настоящего, финн не жалеет о потерянном времени…

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 15 июня 1995
Премьера в мире 15 июня 1995
Возраст 16+
Режиссер
Александр Рогожкин
Александр Рогожкин
В ролях
Вилле Хаапасало
Вилле Хаапасало
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Сергей Куприянов
Все актеры и съемочная группа
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Особенности национальной охоты
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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