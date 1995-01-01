Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ширли-мырли Ширли-мырли
Киноафиша Фильмы Ширли-мырли

Ширли-мырли, 1995

1995 / Россия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет ленты закручивается вокруг похищения гигантского сибирского алмаза под названием “Спаситель России”, способного обеспечить каждого жителя страны трехлетним отпуском на Канарах. Виновником кражи становится известный аферист Василий Кроликов, охоту на которого устраивает и капитан милиции Жан-Поль Пискунов, и мафиозо Козюльский.

Попытки скрыться от преследования приводят Кроликова к необычным открытиям: оказывается, что у героя есть брат-близнец, и не один! Василия и его братьев – знаменитого дирижера Иннокентия Шниперсона и цыганского барона Романа Алмазова – ждут погони, свадьбы, перевоплощения, аресты и другие невероятные приключения.

Фарсовая комедия Владимира Меньшова стала рекордсменом по числу советских кинозвезд: в “Ширли-мырли” появились девять народных артистов СССР, включая Армена Джигарханяна, Инну Чурикову, Леонида Куравлева, Нонну Мордюкову, Олега Ефремова, Олега Табакова и Ролана Быкова. А роль Васи Кроликова и его братьев сыграл на тот момент малоизвестный театральный актер Валерий Гаркалин.

  • Продюсер фильма Александр Литвинов рассказывал, что изначально фильм задумывался как детективная история о братьях-близнецах. Когда работа над сценарием зашла в тупик, авторы Андрей Самсонов и Виталий Москаленко попросили Владимира Меньшова взглянуть на сюжет свежим взглядом. Меньшов так втянулся в редакцию сценария, что решил сам поставить по нему комедию “Ширли-мырли”. Сам же сценарий получил главный приз на конкурсе “Надежда” в 1993 году.
  • Самыми долгими стали пробы на роль Василия Кроликова и его братьев. Меньшов рассматривал таких претендентов, как Никита Михалков, Александр Абдулов, Игорь Угольников и Олег Табаков. Табаков в итоге предпочел сыграть пьяницу и дебошира Суходрищева, а Угольникову досталась роль милиционера Пискунова.
  • За работу в фильме Валерий Гаркалин получил приз как исполнитель лучшей мужской роли на фестивале “Киношок” в Анапе в 1995 году.
  • Вера Алентова сыграла в “Ширли-мырли” четырех разных героинь, но особое удовольствие получила от исполнения роли американки Кэрол Абзац. Алентова, студенческая свадьба которой была весьма скромной, получила возможность провести несколько дней в свадебных салонах и выбрать платье своей мечты.
  • За реалистичное появление в одном кадре трех или даже четырех Гаркалиных отвечал художник комбинированных съемок Владимир Васильев, до которого никто подобного не делал.
  • Сцены свадьбы снимали в бывшем имении графов Шереметевых в Кусково. Для того, чтобы обеспечить сохранность экспозиции обувь главных героев пришлось подбить войлоком.
  • В американский прокат фильм “Ширли-мырли” вышел под названием “Ну и бардак!”.
  • В одном из эпизодов на экране можно заметить будущего режиссера Андрея Звягинцева.
  • Творческая пауза Владимира Меньшова между фильмами “Любовь и голуби” и “Ширли-мырли” затянулась на десят лет.
  • Комик Игорь Угольников самостоятельно исполнил все свои трюки, в том числе висел на крыше движущегося трамвая вниз головой и вылезал на капот машины на опасном повороте.
  • В сцене в консерватории в кадре появляются танцующие степ Ирина Апексимова и Валерий Николаев. Артистов Меньшову посоветовала его дочь Юлия, однокурсница Апексимовой и Николаева.
  • Бронзовая скульптура с лошадью “Персей и Пегас”, которую можно увидеть в квартире Иннокентия Шниперсона, ранее уже появлялась в фильмах “Служебный роман”, “Семнадцать мгновений весны” и “Бриллиантовая рука”. После “Ширли-мырли” эта копия работы скульптора Пико “засветилась” только в рекламе Пенсионного фонда, а затем была отдана на реставрацию для того, чтобы потом занять место в музейном фонде “Мосфильма”.

Невероятная история о братьях — близнецах, никогда прежде не слыхавших друг о друге. Один из них, в младенчестве подброшенный в табор, стал цыганским бароном; другой рос в детском доме — и теперь он еврей — музыкант с мировым именем; третьего воспитывала родная тетя, и домашнее воспитание принесло свои плоды: он стал авторитетнейшим в СНГ вором и аферистом.

Именно он, благодаря своим талантам, обводит вокруг пальца главу мафии и похищает фантастический алмаз «Спаситель России». Стоимость найденного в Сибири драгоценного камня такова, что вся страна сможет 3 года отдыхать на Канарских островах. Его размерами потрясено мировое сообщество. Английская королева рыдает, закрывшись в спальне.

Южно — африканские шахтеры поклялись не выходить на поверхность, пока не отыщут более крупный самородок… А в России сенсация следует за сенсацией! Находка века породила ограбление века! Мир, затаив дыхание, следит за стремительной сменой событий…

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 6 июня 1995
Премьера в мире 1 января 1995
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
В ролях
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
Вера Алентова
Вера Алентова
Игорь Угольников
Игорь Угольников
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про братву Фильмы про братву
Фильмы про близнецов Фильмы про близнецов
Фильмы про евреев Фильмы про евреев
Постер фильма Ширли-мырли 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ширли-мырли смотреть онлайн

Ширли-мырли
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши