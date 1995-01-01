Ширли-мырли, 1995

Сюжет ленты закручивается вокруг похищения гигантского сибирского алмаза под названием “Спаситель России”, способного обеспечить каждого жителя страны трехлетним отпуском на Канарах. Виновником кражи становится известный аферист Василий Кроликов, охоту на которого устраивает и капитан милиции Жан-Поль Пискунов, и мафиозо Козюльский.

Попытки скрыться от преследования приводят Кроликова к необычным открытиям: оказывается, что у героя есть брат-близнец, и не один! Василия и его братьев – знаменитого дирижера Иннокентия Шниперсона и цыганского барона Романа Алмазова – ждут погони, свадьбы, перевоплощения, аресты и другие невероятные приключения.

Фарсовая комедия Владимира Меньшова стала рекордсменом по числу советских кинозвезд: в “Ширли-мырли” появились девять народных артистов СССР, включая Армена Джигарханяна, Инну Чурикову, Леонида Куравлева, Нонну Мордюкову, Олега Ефремова, Олега Табакова и Ролана Быкова. А роль Васи Кроликова и его братьев сыграл на тот момент малоизвестный театральный актер Валерий Гаркалин.