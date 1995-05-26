Каспер, 1995

Это увлекательная и смешная фантастическая история рассказывает о старомодных привидениях в наше компьютерное время. Главный герой фильма - маленькое дружелюбное приведение по имени Каспер, не желающее походить на своих хулиганствующих собратьев. Его дружба с девочкой-подростком Кэт помогает ей и ее отцу, доктору Харви, справиться с опасностями, поджидающими их в населенном призраками доме. Законы дружбы и доброе сердце заставляют Каспера ради счастья своих друзей пожертвовать возможностью вновь стать человеком...