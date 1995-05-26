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Casper

Каспер, 1995

1995 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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В попытках выйти на связь со своей погибшей женой специалист по паранормальным явлениям Джеймс Харви разъезжает по всей стране вместе со своей юной дочерью Кэт. Очередная остановка героев – заброшенное поместье Уипстаф, пристанище трех злобных призраков Стретча, Стинки и Фатсо и их племянника – дружелюбного привидения по имени Каспер.

  • Изначально режиссировать картину должен был Алекс Пройас, в 1994 году снявший “Ворона” с Брендоном Ли.
  • Интерьер поместья из фильма позже был задействован для съемок видеоклипа группы Backstreet Boys на песню Everybody.
  • В кадр призраков добавляли уже после съемок при помощи технологии CGI. На самих же съемках актеры разговаривали с теннисными мячами, чтобы взгляд фокусировался в одной нужной точке.
  • В том же году, что и Каспер, вышел фильм “Сейчас и тогда”, в котором героиня Кристины Ричи также влюбляется в персонажа Девона Савы (исполнитель роли Каспера).
  • Джеймс и Кэт носят фамилию Харви в честь издательства Harvey Comics, выпускавшего комиксы о Каспере.
  • Роль доктора Джеймса Харви предлагали Джону Риттеру, Тому Хэнксу, Деннису Куэйду, Курту Расселу, Робину Уильямсу, Джиму Керри и Тиму Аллену.
  • На роль Керриган Критенден, которую в итоге сыграла Кэти Мориарти, рассматривались кандидатуры Сигурни Уивер, Деби Мазар, Мишель Пфайффер, Сандры Баллок, Николь Кидман и Фамке Янссен.

Это увлекательная и смешная фантастическая история рассказывает о старомодных привидениях в наше компьютерное время. Главный герой фильма - маленькое дружелюбное приведение по имени Каспер, не желающее походить на своих хулиганствующих собратьев. Его дружба с девочкой-подростком Кэт помогает ей и ее отцу, доктору Харви, справиться с опасностями, поджидающими их в населенном призраками доме. Законы дружбы и доброе сердце заставляют Каспера ради счастья своих друзей пожертвовать возможностью вновь стать человеком...

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 26 мая 1995
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 26 мая 1995
Возраст 6+
Режиссер
Брэд Силберлинг
В ролях
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Кэти Мориарти
Кэти Мориарти
Эрик Айдл
Эрик Айдл
Джо Нипоут
Все актеры и съемочная группа
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Peacock готовит игровой сериал о привидении Каспере Настало время для новой интерпретации знаменитого персонажа.
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12 апреля 2022 10:53
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