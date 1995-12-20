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Балто Балто
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Balto

Балто, 1995

1995 / США
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Собачий изгой, полуволк-полупес Балто живет на Аляске. Его дразнят все остальные собаки города, кроме Дженны, чистокровного хаски, Бориса, русского гуся, а также Мука и Лука, двух белых медведей. Балто вдруг получает шанс стать героем, когда вспыхивает эпидемия дифтерии, и собачья упряжка теряется. Он отправляется в долгое путешествие с Борисом и медведями, а затем и Дженна решает пойти на их поиски. Когда герои встречаются, Дженна получает травму, и Балто уговаривает ее вернуться в город вместе с Муком и Луком. Теперь герою придется продолжить свое путешествие одному. Сможет ли он найти экспедицию и помочь привезти лекарство в город?

  • Настоящим героем экспедиции 1925 года было пес по имени Того. Двенадцатилетний хаски провел упряжку через 260 миль страшной метели на Аляске, чтобы доставить сыворотку от дифтерии в Ном. Балто получил большую известность, потому что он прошел последние 55 миль. Сейчас у Того есть собственный фильм с Уиллемом Дефо. 
  • Двухцветные серые цвета меха и узор Балто были основаны на Бродяге из культового диснеевского мультфильма «Леди и бродяга». В реальной жизни его мех был черным.
  • Выпуск фильма совпал с премьерой мультфильма «История игрушек», что ударило  по его кассовым сборам. Это привело к закрытию и прекращению существования студии Amblimation, хотя сейчас этот мультфильм считается классикой анимации.

Наполовину лайка, наполовину волк, Балто и сам не знает кто он такой на самом деле. Всеми гонимый бродяга в ледяной пустыни Аляски. Только его друзья русский полярный гусь Борис, медвежата Мак и Лак и красавица-лайка Дженна уверены, что хотя он и не такой как все, но в его груди бьется благородное сердце.

Однажды случается несчастье. Эпидемия дифтерии охватила детей небольшого поселка, а свирепая вьюга сделала непроходимыми все дороги. Лишь собачья упряжка может преодолеть шестьсот миль через ослепляющий арктический шторм и привезти спасительное лекарство.

Но собаки сбились с дороги где-то на замерзших просторах. Теперь только Балто может найти упряжку и спасти детей, а заодно стать героем и настоящей легендой!

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 20 декабря 1995
Премьера в мире 20 декабря 1995
Возраст 6+
Режиссер
Саймон Уэллс
В ролях
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Бриджит Фонда
Бриджит Фонда
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Фил Коллинз
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Все актеры и съемочная группа
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