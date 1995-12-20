Балто, 1995

Наполовину лайка, наполовину волк, Балто и сам не знает кто он такой на самом деле. Всеми гонимый бродяга в ледяной пустыни Аляски. Только его друзья русский полярный гусь Борис, медвежата Мак и Лак и красавица-лайка Дженна уверены, что хотя он и не такой как все, но в его груди бьется благородное сердце.



Однажды случается несчастье. Эпидемия дифтерии охватила детей небольшого поселка, а свирепая вьюга сделала непроходимыми все дороги. Лишь собачья упряжка может преодолеть шестьсот миль через ослепляющий арктический шторм и привезти спасительное лекарство.



Но собаки сбились с дороги где-то на замерзших просторах. Теперь только Балто может найти упряжку и спасти детей, а заодно стать героем и настоящей легендой!