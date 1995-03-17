Совсем еще юная чернокожая мать — наркоманка, будучи в состоянии сильнейшего наркотического опьянения, выбрасывает своего младенца в мусорный бак. Но ребенка находят, доставляют в больницу, и он остается жив, во многом благодаря усилиям доктора Маргарет Левин. Мальчик ей так понравился, что она и ее муж Чарльз решили усыновить его, несмотря на то, что у них уже была дочь. Настоящая же мать малыша, пройдя принудительное лечение после ареста, жестоко страдала от угрызения совести. Когда она узнала, что ребенок жив, то решила вернуть его и обратилась к юристу.
|17 марта 1995
|Россия
|16+
|17 марта 1995
|Казахстан
|17 марта 1995
|США
|17 марта 1995
|Украина