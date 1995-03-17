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Постер фильма Дело Исайи
6.5
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6.5

Дело Исайи

, 1995
Losing Isaiah
США / драма / 18+
Постер фильма Дело Исайи
6.5

О фильме

Совсем еще юная чернокожая мать — наркоманка, будучи в состоянии сильнейшего наркотического опьянения, выбрасывает своего младенца в мусорный бак. Но ребенка находят, доставляют в больницу, и он остается жив, во многом благодаря усилиям доктора Маргарет Левин. Мальчик ей так понравился, что она и ее муж Чарльз решили усыновить его, несмотря на то, что у них уже была дочь. Настоящая же мать малыша, пройдя принудительное лечение после ареста, жестоко страдала от угрызения совести. Когда она узнала, что ребенок жив, то решила вернуть его и обратилась к юристу.

В ролях

Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Margaret Lewin
Холли Берри
Холли Берри
Khaila Richards
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Charles Lewin
Кьюба Гудинг мл
Кьюба Гудинг мл
Eddie Hughes
Марк Джон Джеффрис
Марк Джон Джеффрис
Isaiah
Жуа Ли
Marie
Дэйзи Иген
Hannah Lewin
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Kadar Lewis
Реджина Тейлор
Gussie
Ла Танья Ричардсон
Ла Танья Ричардсон
Caroline Jones
Режиссер Стивен Джилленхол
Сценарист Наоми Фонер, Сет Маргулис
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1995
Премьера в мире 17 марта 1995
Дата выхода
17 марта 1995 Россия 16+
17 марта 1995 Казахстан
17 марта 1995 США
17 марта 1995 Украина
MPAA R
Бюджет $17 000 000
Сборы в мире $7 603 766
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Losing Isaiah, Bármi áron, Corazones rasgados, Die andere Mutter, Dwie matki, Hanontas ton Isaiah, Instinto maternal, Isaiah'ı Kaybetmek, Lapsi on minun, Les chemins de l'amour, Lontano da Isaiah, Losing Isaiah: Les Chemins de l'amour, O Destino de uma Vida, O Filho Perdido, Perdiendo a mi hijo, Tapaus Isaiah, Todos Diferentes, Todos Iguais, Zbogom sinko, Да изгубиш Исая, Дело Исайи, 代理人, 生母養母的戰爭, 제시카 랭의 모정

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb

Цитаты

Khaila Richards Что ты не хочешь, чтобы он знал, а? Что его мать такая же чёрная, как и он?
Margaret Lewin [с насмешкой] "Чёрная!" Все вы думаете только о цвете!
Khaila Richards Вы люди? Вы *люди*? Так посмотри вокруг, потому что я и Исайя — мы одного сорта люди. Или ты не заметила?

Отзывы о фильме

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