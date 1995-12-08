12 обезьян, 1995

В 2035 году тюремный заключенный Джеймс Коул может получить условно-досрочное освобождение, если согласится отправиться в прошлое и предотвратить чуму, когда-то уничтожившую большую часть населения Земли и отравив воздух. Вернувшись в 1990 год, за шесть лет до начала чумы, Коул вскоре попадает в психиатрическую лечебницу, потому что его предупреждения звучат для людей как бред. Там Джеймс знакомится с доктором Кэтрин Рэйли и Джеффри Гойнсом, сыном выдающегося вирусолога. Власти возвращают Коула обратно отправляют в 1996 год перед началом катастрофы. Сможет ли герой найти своих старых знакомых и предотвратить апокалипсис?
2035 год… Чудовищный, неизлечимый вирус уничтожил пять миллиардов человек, то есть 99 процентов населения Земли. Оставшиеся в живых люди вынуждены обитать под землей. Уголовник Джеймс Коул (Брюс Уиллис) добровольно отправляется в опасное путешествие на машине времени. Он должен попасть в прошлое, чтобы помочь ученым найти источник возникновения этого ужасного вируса и раскрыть загадку таинственных «Двенадцати обезьян»…
Нужно ли смотреть этот фильм? Честно говоря, нечасто можно встретить такой интересный и захватывающий сюжет, а прибавьте еще к этому совершенно оригинальную и уникальную режиссуру Гиллиама, а также отличную игру актеров, и я думаю, что ответ будет очевиден.