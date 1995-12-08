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Twelve Monkeys

12 обезьян, 1995

1995 / США
7.4 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 2035 году тюремный заключенный Джеймс Коул может получить условно-досрочное освобождение, если согласится отправиться в прошлое и предотвратить чуму, когда-то уничтожившую большую часть населения Земли и отравив воздух. Вернувшись в 1990 год, за шесть лет до начала чумы, Коул вскоре попадает в психиатрическую лечебницу, потому что его предупреждения звучат для людей как бред. Там Джеймс знакомится с доктором Кэтрин Рэйли и Джеффри Гойнсом, сыном выдающегося вирусолога. Власти возвращают Коула обратно отправляют в 1996 год перед началом катастрофы. Сможет ли герой найти своих старых знакомых и предотвратить апокалипсис?

  • Терри Гиллиам боялся, что Брэд Питт не сможет сыграть нервную, быструю речь. Он отправил его к речевому тренеру, но в конце концов просто забрал у Питта сигареты, и тогда актер сыграл роль именно так, как того хотел Гиллиам.
  • Также Гиллиам дал Брюсу Уиллису список «актерских клише Уиллиса», которые ему нельзя было использовать во время фильма, включая «стальной взгляд голубых глаз».
  • В сцене, где Коул черпает кровь, на стене можно увидеть тень хомяка в колесе. Эту сцену можно было бы снять за 5 минут, но хомяк никак не хотел двигаться, а Гиллиам настоял на том, чтобы эта деталь работала так, как задумано, так что на съемки ушел весь день.

2035 год… Чудовищный, неизлечимый вирус уничтожил пять миллиардов человек, то есть 99 процентов населения Земли. Оставшиеся в живых люди вынуждены обитать под землей. Уголовник Джеймс Коул (Брюс Уиллис) добровольно отправляется в опасное путешествие на машине времени. Он должен попасть в прошлое, чтобы помочь ученым найти источник возникновения этого ужасного вируса и раскрыть загадку таинственных «Двенадцати обезьян»…

Нужно ли смотреть этот фильм? Честно говоря, нечасто можно встретить такой интересный и захватывающий сюжет, а прибавьте еще к этому совершенно оригинальную и уникальную режиссуру Гиллиама, а также отличную игру актеров, и я думаю, что ответ будет очевиден.

7.4 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 27 декабря 1995
Премьера онлайн 14 октября 2019
Премьера в мире 8 декабря 1995
Возраст 16+
Режиссер
Терри Гиллиам
Терри Гиллиам
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Мэдлин Стоу
Брэд Питт
Брэд Питт
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Ирма Сент-Поль
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На примере любимых героев: Все, что нужно знать о поведении во время пандемии Киноафиша иначе взглянула на известных персонажей кино, сериалов и анимации в условиях карантина. Рассказываем, как теперь стоит смотреть на особенности уже любимых героев.
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