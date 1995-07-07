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Бестолковые Бестолковые
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Clueless

Бестолковые, 1995

1995 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Папа-адвокат получает 500 долларов в час за то, что ругается с клиентами. Его дочь выбирает одежду для школы по компьютеру — богата. Ее подруга Дионн устраивает на голове сооружения, выполняющие функции головного убора при полном отсутствии головного мозга. У всех школьников пэйджеры и мобильные телефоны. Представляете, каково приходится их бедным, низкооплачиваемым учителям! Проникнувшись участием к своему лысому, очкастому, немолодому, но милому и доброму учителю, наша героиня решила привнести радость в его жизнь, завязав роман между ним и самой подходящей для этого учительницей той же школы. Для этого она написала этой скромной мышке любовное письмо от его имени, а ему от ее имени сделала несколько комплиментов относительно его интеллекта. Девочка она не злая, но и не ангел, хотя ей страшно хочется делать добро окружающим.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 19 июля 1995
Премьера онлайн 1 октября 2020
Премьера в мире 7 июля 1995
Возраст 12+
Режиссер
Эми Хекерлинг
В ролях
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Стейси Дэш
Стейси Дэш
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Пол Радд
Пол Радд
Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бестолковые 2 постера
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Бестолковые
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