Бестолковые, 1995

Папа-адвокат получает 500 долларов в час за то, что ругается с клиентами. Его дочь выбирает одежду для школы по компьютеру — богата. Ее подруга Дионн устраивает на голове сооружения, выполняющие функции головного убора при полном отсутствии головного мозга. У всех школьников пэйджеры и мобильные телефоны. Представляете, каково приходится их бедным, низкооплачиваемым учителям! Проникнувшись участием к своему лысому, очкастому, немолодому, но милому и доброму учителю, наша героиня решила привнести радость в его жизнь, завязав роман между ним и самой подходящей для этого учительницей той же школы. Для этого она написала этой скромной мышке любовное письмо от его имени, а ему от ее имени сделала несколько комплиментов относительно его интеллекта. Девочка она не злая, но и не ангел, хотя ей страшно хочется делать добро окружающим.