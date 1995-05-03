Имитатор, 1995

9 из 10 серийных убийц - это белые американцы в возрасте от 20 до 35 лет. В штате Флорида было потрачено 8 миллионов долларов, чтобы казнить серийного убийцу Теда Банди. Не лучше ли было предоставить его в распоряжение ученых, чтобы избежать появления новых «тедов банди» в будущем?» - задает с кафедры вопрос слушателям ученая-криминалист, эксперт с двадцатилетним стажем, доктор Хелен Хадсон.

Ответ она получает через несколько минут в туалете, где, повесив ее саму за шею так, чтобы мыски ног едва касались унитаза, маньяк на ее глазах убивает ее охранника. В результате перенесенного шока она 13 месяцев пребывает в состоянии панического страха, не выходя из квартиры, пока к ней не обращаются за помощью полицейские-напарники, красавец Рубен и симпатичная умница с колючим язычком М. Джей (так, инициалами ее называют коллеги).

Они ведут расследование серии убийств, совершаемых очередным маньяком. Маньяк, сумасшедший незаурядного ума, практически бросает вызов Хелен, начав эту «шахматную партию» в манере «бостонского душителя»...