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Имитатор, 1995

1995 / США
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Сан-Франциско происходит серия жестоких убийств, причем маньяк каждый раз имитирует преступления других известных серийных убийц. Расследующая это дело детектив Эм Джей Монахан обращается за помощью к Хелен Хадсон, специалисту по психологии серийных убийц, которая сама пережила нападение маньяка в прошлом. Изучив материалы дела, Хелен понимает, что у убийцы есть определенная система.

  • Годы спустя Сигурни Уивер заявила, что очень гордится своей работой в этом фильме и очень сожалеет, что картина “затерялась” на фоне других многочисленных  триллеров тех лет. 
  • Разница в росте Холли Хантер и Сигурни Уивер составляет около 20 см. Из-за этого в сценах, где задействованы обе актрисы, одна из них либо сидит, либо стоит в другой части комнаты.
  • В немецкой дублированной версии реплика “Хайль Гитлер” была заменена на “Да, босс”. 
  • Готовясь к роли, Сигурни Уивер проконсультировалась с психиатром Паком Дитцем, который общался с серийным убийцей Джеффри Дамером. 
  • Холли Хантер в ходе подготовки к съемкам провела много времени вместе с настоящими детективами по расследованию убийств из Лос-Анджелеса. 
  • Гарри Конник-младший несколько недель подряд смотрел документальные фильмы о серийных убийцах, чтобы лучше подготовиться к своей роли.  
  • Кульминационную сцену в ванной комнате снимали в течение восьми дней.

9 из 10 серийных убийц - это белые американцы в возрасте от 20 до 35 лет. В штате Флорида было потрачено 8 миллионов долларов, чтобы казнить серийного убийцу Теда Банди. Не лучше ли было предоставить его в распоряжение ученых, чтобы избежать появления новых «тедов банди» в будущем?» - задает с кафедры вопрос слушателям ученая-криминалист, эксперт с двадцатилетним стажем, доктор Хелен Хадсон.

Ответ она получает через несколько минут в туалете, где, повесив ее саму за шею так, чтобы мыски ног едва касались унитаза, маньяк на ее глазах убивает ее охранника. В результате перенесенного шока она 13 месяцев пребывает в состоянии панического страха, не выходя из квартиры, пока к ней не обращаются за помощью полицейские-напарники, красавец Рубен и симпатичная умница с колючим язычком М. Джей (так, инициалами ее называют коллеги).

Они ведут расследование серии убийств, совершаемых очередным маньяком. Маньяк, сумасшедший незаурядного ума, практически бросает вызов Хелен, начав эту «шахматную партию» в манере «бостонского душителя»...

8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 19 октября 1995
Премьера в мире 3 мая 1995
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Джон Эмиел
В ролях
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Холли Хантер
Холли Хантер
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Уильям МакНамара
Уильям МакНамара
Харри Конник мл.
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Имитатор 2 постера
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