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Киноафиша Фильмы Маша и звери

Маша и звери

Masha i zveri 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Невероятные приключения девочки Маши, которая, заблудившись в лесу, встретила героев любимых сказок.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 1 января 1995
Дата выхода
1 января 1995 Россия 0+
24 февраля 2009 Казахстан
24 февраля 2009 Украина
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Masha i zveri, Маша и звери
Режиссер
Михаил Юзовский
В ролях
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Любовь Соколова
Любовь Соколова
Марина Яковлева
Марина Яковлева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.7
Оцените 15 голосов
4.6 IMDb
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