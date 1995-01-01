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Маша и звери
Маша и звери
Masha i zveri
18+
Напомним о выходе в прокат
семейный
детский
О фильме
Невероятные приключения девочки Маши, которая, заблудившись в лесу, встретила героев любимых сказок.
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Страна
Россия
Продолжительность
1 час 6 минут
Год выпуска
1995
Премьера в мире
1 января 1995
Дата выхода
1 января 1995
Россия
0+
24 февраля 2009
Казахстан
24 февраля 2009
Украина
Производство
Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Masha i zveri, Маша и звери
Режиссер
Михаил Юзовский
В ролях
Олег Анофриев
Любовь Соколова
Марина Яковлева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
4.7
Оцените
15
голосов
4.6
IMDb
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