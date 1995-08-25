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Отчаянный Отчаянный
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Desperado

Отчаянный, 1995

1995 / США / Мексика
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бучо, богатый и кровожадный наркобарон, правит захудалым мексиканским городком. Он и его люди совершают непоправимую ошибку, рассердив Эль Мариачи, бывшего музыканта, который встает на путь мести и вместо инструмента набивает чехол своей гитары оружием. Музыкант, ставший машиной для убийств, прибывает в город, чтобы вывести Бучо из бизнеса, и находит несколько союзников, таких как Каролина, которая управляет книжным магазином. Смогут ли герои освободить город?

  • Режиссер фильма Роберт Родригес рассказал в комментарии к DVD, что в день, когда они снимали любовную сцену Сальмы Хайек и Антонио Бандераса, вся съемочная группа пришла посмотреть на нее. К сожалению, кроме актеров и оператора на сцену не взяли никого, помимо самого Родригеса и скрипт-супервайзера.
  • Для большинства убийств в фильме использовали оружие, которое, по сути, стреляло в персонажей фальшивой кровью. Как ни странно, это создало настолько реалистичный эффект, что им пришлось вырезать большую часть убийств для цензоров.
  • Сцену в ванной перед перестрелкой поставил сам Бандерас. Родригес сказал, что ему не хотелось бы использовать бригады второго отряда, и Бандерас спросил, может ли он сам снять эту сцену, на что Родригес согласился.
  • Фильм стоил 7 миллионов долларов, в тысячу раз больше, чем приквел «Музыкант».

Он — бесстрашный герой, ведущий охоту на короля преступного мира. Но — исполнить приговор невозможно. Но — вновь на карту поставлена жизнь любимой, и начинается жестокое противостояние одиночки и армии вооруженных до зубов головорезов.

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 25 августа 1995
Премьера в мире 25 августа 1995
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Родригес
Роберт Родригес
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда
Чич Марин
Чич Марин
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Все актеры и съемочная группа
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