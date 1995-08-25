Отчаянный, 1995

Бучо, богатый и кровожадный наркобарон, правит захудалым мексиканским городком. Он и его люди совершают непоправимую ошибку, рассердив Эль Мариачи, бывшего музыканта, который встает на путь мести и вместо инструмента набивает чехол своей гитары оружием. Музыкант, ставший машиной для убийств, прибывает в город, чтобы вывести Бучо из бизнеса, и находит несколько союзников, таких как Каролина, которая управляет книжным магазином. Смогут ли герои освободить город?