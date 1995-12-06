Схватка, 1995

Нил МакКоли - виртуозный налетчик, возглавляющий хорошо организованную банду грабителей. Винсент Ханна - опытнейший лейтенант из отдела убийств, готовый сутками напролет выслеживать нарушителей закона. Они лучшие в своем деле и вполне могли бы стать друзьями, но их разделяет нерушимая стена закона. Они вступают в смертельную схватку, победителем из которой выйдет только один.
Противостояние дерзкого вора и грабителя Нила МакКоули и полицейского Винсента Ханы, который делает все возможное, чтобы засадить МакКоули и его дружков за решетку. Противостояние настолько сложное, что вор и полицейский идут на нестандартные шаги. Например, позволяют себе встретиться в кафе, чтобы обсудить текущее положении дел.