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Heat

Схватка, 1995

1995 / США
7.9 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Нил МакКоли - виртуозный налетчик, возглавляющий хорошо организованную банду грабителей. Винсент Ханна - опытнейший лейтенант из отдела убийств, готовый сутками напролет выслеживать нарушителей закона. Они лучшие в своем деле и вполне могли бы стать друзьями, но их разделяет нерушимая стена закона. Они вступают в смертельную схватку, победителем из которой выйдет только один.

  • Фраза Винсента Ханны “Потому что у нее отличная задница!” в сцене допроса была импровизацией Аль Пачино. 
  • Роберт Де Ниро предложил снять сцену разговора в кафе между ним и Аль Пачино без репетиций, чтобы момент их первой встречи получился более натуральным. Режиссер Майкл Манн согласился.
  • Когда актер Кевин Гейдж попал в тюрьму в 2003 году, его сокамерники называли его Уэйнгро - по имени его персонажа из этого фильма. 
  • В июне 2002 года сцена перестрелки после ограбления банка была показана новобранцам морской пехоты США в Сан-Диего в качестве примера правильного отступления под обстрелом.
  • В одном из первых вариантов сценария Винсент Ханна употреблял кокаин, что, по словам Аль Пачино, объясняет его неконтролируемые вспышки гнева.
  • Дэнни Трехо в действительности сидел в тюрьме Фолсом, где, согласно сюжету, отбывал наказание Нил.

Противостояние дерзкого вора и грабителя Нила МакКоули и полицейского Винсента Ханы, который делает все возможное, чтобы засадить МакКоули и его дружков за решетку. Противостояние настолько сложное, что вор и полицейский идут на нестандартные шаги. Например, позволяют себе встретиться в кафе, чтобы обсудить текущее положении дел.

7.9 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 51 минута
Год выпуска 1995
Премьера в России 6 декабря 1995
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 6 декабря 1995
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Манн
Майкл Манн
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Джон Войт
Джон Войт
Том Сайзмор
Том Сайзмор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Схватка 3 постера
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