Престарелый Роки Хольцек — настоящая заноза для своих родственников. Бойкий, упрямый и эксцентричный дедушка, всегда поступает, как ему вздумается, поэтому лично берет под свою опеку осиротевшего внука Майкла, тогда как прочие родичи были бы счастливы отдать ребенка в приют.

Как ни странно, вздорный старче оказывается прекрасным воспитателем, под крылом которого нескладный парнишка постепенно превращается в славного парня.

Не сразу близкие патриарха поймут, что этот раздражающий своей неуправляемостью, не желающий тихо угасать дед, без труда перешагнувший столетний рубеж — тот стержень, на котором держится вся их семья…