Постер фильма Соседи по комнате
Постер фильма Соседи по комнате
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Соседи по комнате

Соседи по комнате

Roommates 18+
О фильме

Престарелый Роки Хольцек — настоящая заноза для своих родственников. Бойкий, упрямый и эксцентричный дедушка, всегда поступает, как ему вздумается, поэтому лично берет под свою опеку осиротевшего внука Майкла, тогда как прочие родичи были бы счастливы отдать ребенка в приют.

Как ни странно, вздорный старче оказывается прекрасным воспитателем, под крылом которого нескладный парнишка постепенно превращается в славного парня.

Не сразу близкие патриарха поймут, что этот раздражающий своей неуправляемостью, не желающий тихо угасать дед, без труда перешагнувший столетний рубеж — тот стержень, на котором держится вся их семья…

 

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 3 марта 1995
Дата выхода
3 марта 1995 Россия 12+
3 марта 1995 Казахстан
3 марта 1995 США
3 марта 1995 Украина
8 июня 1995 Чехия U
3 марта 1995 Швеция 7
MPAA PG
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $12 096 881
Производство Hollywood Pictures, Interscope Communications, Nomura Babcock & Brown
Другие названия
Roommates, Aprendiendo a vivir, Attachement filial, Colegi de camera, Compañeros de habitación, Companheiros de Quarto, Dupla sem Par, Familien-Bande, I nöd och lust, Meu Eterno Companheiro, Oi sygatoikoi, Roommates - Venner for livet, Szobatársak, Un adorabile testardo, Un ménage explosif, Współlokatorzy, Οι συγκάτοικοι, Соседи по комнате, Съквартиранти, 最高のルームメート, 同居大作戰
Режиссер
Питер Йетс
В ролях
Питер Фальк
Питер Фальк
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Ян Рубес
Эрни Сабелла
Эрни Сабелла
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Соседи по комнате
Тени прошлого 6.0
Тени прошлого (1997)
Новогодняя история 5.7
Новогодняя история (1998)
В спальне 7.4
В спальне (2001)
Пистолет в сумочке Бетти Лу 5.1
Пистолет в сумочке Бетти Лу (1992)
Золотой лёд 6.9
Золотой лёд (1992)
А как же Боб? 7.0
А как же Боб? (1991)
Приключения Посейдона 7.1
Приключения Посейдона (1972)
Все ради Пита 6.2
Все ради Пита (1974)
После свадьбы 6.4
После свадьбы (2019)
Колесо фортуны 6.8
Колесо фортуны (1998)
Денежные короли 5.9
Денежные короли (1998)
Короткий монтаж 7.8
Короткий монтаж (1993)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из фильма
