Престарелый Роки Хольцек — настоящая заноза для своих родственников. Бойкий, упрямый и эксцентричный дедушка, всегда поступает, как ему вздумается, поэтому лично берет под свою опеку осиротевшего внука Майкла, тогда как прочие родичи были бы счастливы отдать ребенка в приют.
Как ни странно, вздорный старче оказывается прекрасным воспитателем, под крылом которого нескладный парнишка постепенно превращается в славного парня.
Не сразу близкие патриарха поймут, что этот раздражающий своей неуправляемостью, не желающий тихо угасать дед, без труда перешагнувший столетний рубеж — тот стержень, на котором держится вся их семья…
|3 марта 1995
|Россия
|12+
|3 марта 1995
|Казахстан
|3 марта 1995
|США
|3 марта 1995
|Украина
|8 июня 1995
|Чехия
|U
|3 марта 1995
|Швеция
|7