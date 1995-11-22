В последний момент, 1995

Представьте себе, что вы - скромный бухгалтер, у вас - шестилетняя дочь, и вы только что сошли с поезда в чужом городе. В этот самый момент с вами и случается кошмар, который не привидится даже в самом страшном сне.

Вашего ребенка похищают таинственные незнакомцы, которые обещают расправиться с девочкой, если вы не выполните их условие.Условие простое: вы должны застрелить члена правительства из предложенного похитителями оружия.

За вами постоянно наблюдают. У вас девяносто минут времени и шесть пуль в барабане револьвера. Время пошло!