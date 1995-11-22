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Nick Of Time

В последний момент, 1995

1995 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Представьте себе, что вы - скромный бухгалтер, у вас - шестилетняя дочь, и вы только что сошли с поезда в чужом городе. В этот самый момент с вами и случается кошмар, который не привидится даже в самом страшном сне.

Вашего ребенка похищают таинственные незнакомцы, которые обещают расправиться с девочкой, если вы не выполните их условие.Условие простое: вы должны застрелить члена правительства из предложенного похитителями оружия.

За вами постоянно наблюдают. У вас девяносто минут времени и шесть пуль в барабане револьвера. Время пошло!

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 22 ноября 1995
Премьера в мире 22 ноября 1995
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $33 000 000
Режиссер
Джон Бэдэм
Джон Бэдэм
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Чарльз С. Даттон
Чарльз С. Даттон
Питер Страусс
Рома Маффиа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В последний момент 2 постера
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