6.2 Рейтинг IMDb: 5.5
Виртуозность

Виртуозность

Virtuosity 18+
О фильме

Его имя Сид 6.7. Он создан из двухсот отборных подонков, негодяев и психопатов, наделен интеллектом и хитростью самых знаменитых серийных убийц в истории человечества. Сид 6,7 был специально придуман, как совершенное воплощение зла и жестокости, для особой компьютерной программы, помогающей полицейским ловить преступников. Но случилось непоправимое. Сиду удалось сбежать из кибернетического пространства в реальный мир. Идеальный преступник был на свободе и жаждал преподать людям страшный урок… Единственным человеком, который встал на пути компьютерного садиста, оказался полицейский по имени Паркер Барнис. Но офицеру Барнису всегда приходилось иметь дело с бандитами из плоти и крови. Сможет ли он совладать с неуязвимым Сидом 6,7?

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1995
Премьера онлайн 22 января 1997
Премьера в мире 4 августа 1995
4 августа 1995 Россия 16+
30 ноября 1995 Австралия
16 ноября 1995 Аргентина
3 января 1996 Бельгия
16 февраля 1996 Бразилия
31 мая 1996 Великобритания
26 июня 1996 Германия
5 января 1996 Греция
18 октября 1995 Испания
1 ноября 1996 Италия
4 августа 1995 Казахстан
4 августа 1995 США
25 ноября 1995 Тайвань
4 августа 1995 Украина
22 ноября 1995 Филиппины
5 июля 1996 Финляндия
3 января 1996 Франция
4 ноября 1995 Южная Корея
8 июня 1996 Япония
MPAA R
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $24 047 675
Производство Paramount Pictures
Virtuosity, Asesino virtual, Assassino Virtual, Sid 6.7, la máquina asesina, Entoli exontosis, Programmé pour tuer, Sanal Gerçek, SID 6.7 - A tökéletes gyilkos, Virtuaalne mõrvar, Virtuality, Virtuosité, Virtuoziškumas, Virtuozita, Virtuoznost, Zabójcza perfekcja, Εντολή εξόντωσης, Виpтуозность, Виртуален убиец, バーチュオシティ, 時空悍將
Бретт Леонард
Дензел Вашингтон
Келли Линч
Рассел Кроу
Стивен Спинелла
Уильям Форсайт
6.2
5.5 IMDb
