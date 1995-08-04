Отзывы о фильме
Его имя Сид 6.7. Он создан из двухсот отборных подонков, негодяев и психопатов, наделен интеллектом и хитростью самых знаменитых серийных убийц в истории человечества. Сид 6,7 был специально придуман, как совершенное воплощение зла и жестокости, для особой компьютерной программы, помогающей полицейским ловить преступников. Но случилось непоправимое. Сиду удалось сбежать из кибернетического пространства в реальный мир. Идеальный преступник был на свободе и жаждал преподать людям страшный урок… Единственным человеком, который встал на пути компьютерного садиста, оказался полицейский по имени Паркер Барнис. Но офицеру Барнису всегда приходилось иметь дело с бандитами из плоти и крови. Сможет ли он совладать с неуязвимым Сидом 6,7?
|4 августа 1995
|Россия
|16+
|30 ноября 1995
|Австралия
|16 ноября 1995
|Аргентина
|3 января 1996
|Бельгия
|16 февраля 1996
|Бразилия
|31 мая 1996
|Великобритания
|26 июня 1996
|Германия
|5 января 1996
|Греция
|18 октября 1995
|Испания
|1 ноября 1996
|Италия
|4 августа 1995
|Казахстан
|4 августа 1995
|США
|25 ноября 1995
|Тайвань
|4 августа 1995
|Украина
|22 ноября 1995
|Филиппины
|5 июля 1996
|Финляндия
|3 января 1996
|Франция
|4 ноября 1995
|Южная Корея
|8 июня 1996
|Япония