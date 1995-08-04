Его имя Сид 6.7. Он создан из двухсот отборных подонков, негодяев и психопатов, наделен интеллектом и хитростью самых знаменитых серийных убийц в истории человечества. Сид 6,7 был специально придуман, как совершенное воплощение зла и жестокости, для особой компьютерной программы, помогающей полицейским ловить преступников. Но случилось непоправимое. Сиду удалось сбежать из кибернетического пространства в реальный мир. Идеальный преступник был на свободе и жаждал преподать людям страшный урок… Единственным человеком, который встал на пути компьютерного садиста, оказался полицейский по имени Паркер Барнис. Но офицеру Барнису всегда приходилось иметь дело с бандитами из плоти и крови. Сможет ли он совладать с неуязвимым Сидом 6,7?