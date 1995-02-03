Мизери, 1990

Знаменитый писатель Пол Шелдон попадает в автомобильную аварию. К счастью для мужчины, на помощь ему приходит местная жительница Энни Уилкс. Под ее крышей герой находит покой и качественный уход… во всяком случае, так ему кажется поначалу. Энни уверяет писателя, что является горячей поклонницей его творчества. Она в восторге от мысли, что станет первой читательницей его нового романа. Однако после прочтения настроение женщины резко меняется. Она требует, чтобы главная героиня книги, Мизери, осталась жива. Мало того, Энни готова на все, чтобы любимый писатель никогда не покинул стены ее дома…
Писатель Пол Шелдон не помнит сильного снегопада, из-за которого он разбился на своей машине где-то в горах. Он также не помнит, как его нашла и спасла от неминуемой смерти женщина.
Все, что он помнит, это лишь то, как он проснулся в доме Энни Вилкс — ярой поклонницы его романов. Не желая расставаться со своим любимым автором, она ломает ему ноги — чтобы никуда он не убежал и заставляет Пола создавать новую книгу, делая его, таким образом, своим собственным «ручным» писателем.
Проклиная своих школьных учителей, которые научили его писать, он пытается вновь обрести свободу, убежав из дома Энни. Но из цепких рук жестокой маниакальной фанатички не так-то легко вырваться.