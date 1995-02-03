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Мизери Мизери
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Misery

Мизери, 1990

1990 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Знаменитый писатель Пол Шелдон попадает в автомобильную аварию. К счастью для мужчины, на помощь ему приходит местная жительница Энни Уилкс. Под ее крышей герой находит покой и качественный уход… во всяком случае, так ему кажется поначалу. Энни уверяет писателя, что является горячей поклонницей его творчества. Она в восторге от мысли, что станет первой читательницей его нового романа. Однако после прочтения настроение женщины резко меняется. Она требует, чтобы главная героиня книги, Мизери, осталась жива. Мало того, Энни готова на все, чтобы любимый писатель никогда не покинул стены ее дома…

  • Фильм является экранизацией одноименного романа Стивена Кинга. 
  • Роль Пола Шелдона предложили Джеку Николсону, однако актер отказался, сославшись на то, что уже появлялся в экранизации романа Кинга “Сияние”. 
  • Перед началом съемок режиссер Роб Райнер просматривал фильмы мастера саспенса Альфреда Хичкока, чтобы лучше понять, как снимать триллер. 
  • В общей сложности во время съемок Джеймс Каан (Пол Шелдон) пролежал в постели 15 недель. По признанию актера, ему был тяжело играть персонажа, не пребывающего в движении. 
  • На роль Энни Уилкс рассматривались кандидатуры Джессики Лэнг и Барбры Стрейзанд.

Писатель Пол Шелдон не помнит сильного снегопада, из-за которого он разбился на своей машине где-то в горах. Он также не помнит, как его нашла и спасла от неминуемой смерти женщина.

Все, что он помнит, это лишь то, как он проснулся в доме Энни Вилкс — ярой поклонницы его романов. Не желая расставаться со своим любимым автором, она ломает ему ноги — чтобы никуда он не убежал и заставляет Пола создавать новую книгу, делая его, таким образом, своим собственным «ручным» писателем.

Проклиная своих школьных учителей, которые научили его писать, он пытается вновь обрести свободу, убежав из дома Энни. Но из цепких рук жестокой маниакальной фанатички не так-то легко вырваться.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 3 февраля 1995
Премьера онлайн 29 апреля 2022
Премьера в мире 29 ноября 1990
Возраст 16+
Режиссер
Роб Райнер
Роб Райнер
В ролях
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Фрэнсис Стернхэйген
Ричард Фарнсуорт
Лорен Бэколл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мизери 2 постера
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Мизери
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Умер известный голливудский актер Джеймс Каан Ему было 82 года.
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