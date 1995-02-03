Мизери, 1990

Писатель Пол Шелдон не помнит сильного снегопада, из-за которого он разбился на своей машине где-то в горах. Он также не помнит, как его нашла и спасла от неминуемой смерти женщина.

Все, что он помнит, это лишь то, как он проснулся в доме Энни Вилкс — ярой поклонницы его романов. Не желая расставаться со своим любимым автором, она ломает ему ноги — чтобы никуда он не убежал и заставляет Пола создавать новую книгу, делая его, таким образом, своим собственным «ручным» писателем.

Проклиная своих школьных учителей, которые научили его писать, он пытается вновь обрести свободу, убежав из дома Энни. Но из цепких рук жестокой маниакальной фанатички не так-то легко вырваться.