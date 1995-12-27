Криминальное чтиво, 1994

Джулс Уиннфилд и Винсент Вега – парочка киллеров, которые хотят вернуть чемодан с таинственным содержимым, украденный у их работодателя, босса мафии Марселласа Уоллеса. Несколько дней спустя Уоллес также просит Винсента вывести его жену Миа в свет и последить за ней, пока сам Уоллес уедет из города. Бутч Кулидж – стареющий боксер, которому Уоллес заплатил за заказное поражение в бою. Жизни этих, казалось бы, не связанных между собой людей сплетаются воедино в серии странных и забавных происшествий, которые, впрочем, угрожают их жизни и здоровью…
Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд проводят время в философских беседах в перерыве между разборками и «решением проблем» с должниками своего криминального босса Марселласа Уоллеса. Параллельно разворачивается три истории. В первой из них Винсент присматривает за женой Марселласа Мией и спасает ее от передозировки наркотиков. Во второй рассказывается о Бутче Кулидже, боксере, нанятом Уоллесом, чтобы сдать бой, но обманувшим его. Третья история объединяет первые две — в кафе парочка молодых неудачливых грабителей — Пампкин и Хани Бани делают попытку ограбления, но Джулс останавливает их.