Криминальное чтиво, 1994

Джулс Уиннфилд и Винсент Вега – парочка киллеров, которые хотят вернуть чемодан с таинственным содержимым, украденный у их работодателя, босса мафии Марселласа Уоллеса. Несколько дней спустя Уоллес также просит Винсента вывести его жену Миа в свет и последить за ней, пока сам Уоллес уедет из города. Бутч Кулидж – стареющий боксер, которому Уоллес заплатил за заказное поражение в бою. Жизни этих, казалось бы, не связанных между собой людей сплетаются воедино в серии странных и забавных происшествий, которые, впрочем, угрожают их жизни и здоровью…