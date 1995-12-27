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Криминальное чтиво Криминальное чтиво
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Pulp Fiction

Криминальное чтиво, 1994

1994 / США
8.6 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 8.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джулс Уиннфилд и Винсент Вега – парочка киллеров, которые хотят вернуть чемодан с таинственным содержимым, украденный у их работодателя, босса мафии Марселласа Уоллеса. Несколько дней спустя Уоллес также просит Винсента вывести его жену Миа в свет и последить за ней, пока сам Уоллес уедет из города. Бутч Кулидж – стареющий боксер, которому Уоллес заплатил за заказное поражение в бою. Жизни этих, казалось бы, не связанных между собой людей сплетаются воедино в серии странных и забавных происшествий, которые, впрочем, угрожают их жизни и здоровью…

  • Кадр Винсента, резко вонзающего шприц в грудь Миа, был снят, когда Джон Траволта вытаскивал иглу, а затем пленка была просто прокручена назад. Если присмотреться, можно заметить, что отметка на груди Мии исчезнет, когда она воскресает.
  • Съемка фильма обошлась всего в 8 миллионов долларов. Первоначальный бюджет, как сообщается, был еще ниже, пока в актерский состав не вошел Брюс Уиллис. Из них 5 миллионов пошли на зарплату актерам. В прокате он собрал более 200 миллионов.
  • Вик Вега, которого играет Майкл Мэдсен в другом фильме Тарантино, «Бешеные псы», является братом Винсента. У Тарантино даже был в разработке кроссовер под названием «Двое Вега», но он был отменен, потому что оба актера были уже слишком стары, чтобы играть более молодые версии самих себя.

Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд проводят время в философских беседах в перерыве между разборками и «решением проблем» с должниками своего криминального босса Марселласа Уоллеса. Параллельно разворачивается три истории. В первой из них Винсент присматривает за женой Марселласа Мией и спасает ее от передозировки наркотиков. Во второй рассказывается о Бутче Кулидже, боксере, нанятом Уоллесом, чтобы сдать бой, но обманувшим его. Третья история объединяет первые две — в кафе парочка молодых неудачливых грабителей — Пампкин и Хани Бани делают попытку ограбления, но Джулс останавливает их.

8.6 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 8.9
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 27 декабря 1995
Премьера онлайн 30 июня 2015
Премьера в мире 21 мая 1994
Возраст 18+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Ума Турман
Ума Турман
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Аманда Пламмер
Аманда Пламмер
Все актеры и съемочная группа
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Криминальное чтиво
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Никто не смотрел что ли?)) рекомендую
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