Майор Пэйн, 1995

Майору никак не присвоят звание полковника по одной причине — он умеет только убивать, ни на что другое он просто не способен. Его отправляют в отставку. Работа в полиции ему не подходит, и наш герой умирает от скуки в одном из номеров отеля.

Неожиданно он получает предложение стать инструктором по военной подготовке в военном учебном заведении. О том, как сложатся отношения «жестокосердного солдафона» с юными подопечными и одной весьма привлекательной преподавательницей рассказывает эта веселая комедия, полная забавных шуток и смешных ситуаций.