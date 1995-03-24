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Майор Пэйн Майор Пэйн
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Major Payne

Майор Пэйн, 1995

1995 / США
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Бравого вояку майора Бенсона Пэйна увольняют в запас, поскольку его услуги убийцы больше не нужны правительству США. Чтобы не сойти с ума без привычной армейской атмосферы, Пэйн соглашается стать инструктором по строевой подготовке в кадетской школе. Новый, требовательный и жесткий командир вызывает сильнейшую ненависть у кадетов, которые решают во что бы то ни стало от него избавиться.

  • Готовясь к роли, Дэймон Уайанс несколько недель изучал специфику работы инструктора по строевой подготовке корпуса морской пехоты США. 
  • Когда майор Пейн мечтает о женитьбе, звучит мелодия из сериала “Шоу Донны Рид”. Карл Бетц сыграл в нем персонажа по имени Алекс Стоун. Такое же имя носит курсант в “Майоре Пэйне”. 
  • Судя по значкам на униформе Пэйна, он служил в элитном разведывательном отряде морской пехоты. 
  • В сцене, когда майор Пэйн впервые встречается с кадетами, он кричит одному из них:  “Я тебе не чертов брат!”. На самом деле Дэймон Уайанс является дядей Дэмиена Уайанса, сыгравшего кадета.
  • Когда майор Пэйн знакомится со слепым кадетом, он насмешливо называет его Эйсом Вентурой. Джим Керри, который играл Эйса Вентуру, снимался вместе с Дэймоном Уайансом в фильме “Живой цвет”.

Майору никак не присвоят звание полковника по одной причине — он умеет только убивать, ни на что другое он просто не способен. Его отправляют в отставку. Работа в полиции ему не подходит, и наш герой умирает от скуки в одном из номеров отеля.

Неожиданно он получает предложение стать инструктором по военной подготовке в военном учебном заведении. О том, как сложатся отношения «жестокосердного солдафона» с юными подопечными и одной весьма привлекательной преподавательницей рассказывает эта веселая комедия, полная забавных шуток и смешных ситуаций.

8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 24 марта 1995
Премьера в мире 24 марта 1995
Возраст 16+
Режиссер
Ник Касл
Ник Касл
В ролях
Дэймон Уайанс
Дэймон Уайанс
Росс Бикелл
Скотт Бигелоу
Йода Блэйр
Орландо Браун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Майор Пэйн 2 постера
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