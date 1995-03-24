Майор Пэйн, 1995

Бравого вояку майора Бенсона Пэйна увольняют в запас, поскольку его услуги убийцы больше не нужны правительству США. Чтобы не сойти с ума без привычной армейской атмосферы, Пэйн соглашается стать инструктором по строевой подготовке в кадетской школе. Новый, требовательный и жесткий командир вызывает сильнейшую ненависть у кадетов, которые решают во что бы то ни стало от него избавиться.
Майору никак не присвоят звание полковника по одной причине — он умеет только убивать, ни на что другое он просто не способен. Его отправляют в отставку. Работа в полиции ему не подходит, и наш герой умирает от скуки в одном из номеров отеля.
Неожиданно он получает предложение стать инструктором по военной подготовке в военном учебном заведении. О том, как сложатся отношения «жестокосердного солдафона» с юными подопечными и одной весьма привлекательной преподавательницей рассказывает эта веселая комедия, полная забавных шуток и смешных ситуаций.