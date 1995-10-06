Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Наемные убийцы
6.4 Рейтинг IMDb: 6.3
Наемные убийцы

Assassins 18+
О фильме

Роберт Рэт — лучший киллер в округе, но кодекс чести и чувство долга, что некогда составляли часть его смертельной карьеры, исчезли. Мир, возникший после Холодной войны, переполнен «отморозками». Рэт хочет «завязать».

Другой киллер, Мигель Бэйн, амбициозный молодой человек — напротив желает стать первым в своем деле, и знает, как это сделать: уничтожить Рэта. Действие разворачивается стремительно и непредсказуемо, когда Сильвестр Сталлоне в роли Рэта и Антонио Бандерас в роли Бэйна защищают свою профессиональную честь наемных убийц.

Джулианна Мур играет хитрого хакера, затянутого в жестокую схватку киллерского дуэта.

Страна США / Франция
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 6 октября 1995
Дата выхода
6 октября 1995 Россия 16+
26 октября 1995 Австралия
26 октября 1995 Бразилия
6 октября 1995 Великобритания
25 января 1996 Венгрия
26 октября 1995 Германия
1 декабря 1995 Греция
6 октября 1995 Ирландия
30 октября 1995 Испания
4 января 1999 Италия
6 октября 1995 Казахстан
2 ноября 1995 Нидерланды
6 октября 1995 США
25 января 1996 Словакия 15
6 октября 1995 Украина
1 ноября 1995 Франция
4 января 1996 Чехия 15+
25 ноября 1995 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $30 303 072
Производство Warner Bros., Silver Pictures, Donner/Shuler-Donner Productions
Другие названия
Assassins, Asesinos, Assassinos, Assassins - Die Killer, Atentatori, Moordenaars, 刺客戰場, Ammattitappajat, Asasini, Assassins - lejemordere, Bérgyilkosok, Day of Reckoning, Dödligt möte, I ora ton ekteleston, Leiemordere, Mkvlelebi, Nájemní vrazi, Nayemnyye ubiytsy, Những Kẻ Ám Sát, Profesionalec, Profid, Suikast Çemberi, Zabijaci, Zabójcy, Žudikai, Η ώρα των εκτελεστών, Атентатори, Наёмные убийцы, Наймані вбивці, 刺客战场, 暗殺者
Режиссер
Ричард Доннер
Ричард Доннер
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Анатолий Давыдов
Мьюз Уотсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Цитаты
Electra Жил-был однажды маленький воробушек, который, летя на юг на зиму, замёрз насмерть и упал на землю. А потом, чтоб совсем всё испортить, корова нагадила на него, но навоз был тёплый, и он его оттаял. Вот он, тёплый, рад, что жив, и начинает петь. Подходит голодный кот, счищает навоз, смотрит на птичку и съедает её. И мораль этой истории такова: не каждый, кто гадит на тебя, враг, и не каждый, кто выручает из дерьма, друг, а если тебе тепло и хорошо, где бы ты ни был — лучше молчи.
