Electra Жил-был однажды маленький воробушек, который, летя на юг на зиму, замёрз насмерть и упал на землю. А потом, чтоб совсем всё испортить, корова нагадила на него, но навоз был тёплый, и он его оттаял. Вот он, тёплый, рад, что жив, и начинает петь. Подходит голодный кот, счищает навоз, смотрит на птичку и съедает её. И мораль этой истории такова: не каждый, кто гадит на тебя, враг, и не каждый, кто выручает из дерьма, друг, а если тебе тепло и хорошо, где бы ты ни был — лучше молчи.