Роберт Рэт — лучший киллер в округе, но кодекс чести и чувство долга, что некогда составляли часть его смертельной карьеры, исчезли. Мир, возникший после Холодной войны, переполнен «отморозками». Рэт хочет «завязать».
Другой киллер, Мигель Бэйн, амбициозный молодой человек — напротив желает стать первым в своем деле, и знает, как это сделать: уничтожить Рэта. Действие разворачивается стремительно и непредсказуемо, когда Сильвестр Сталлоне в роли Рэта и Антонио Бандерас в роли Бэйна защищают свою профессиональную честь наемных убийц.
Джулианна Мур играет хитрого хакера, затянутого в жестокую схватку киллерского дуэта.
|6 октября 1995
|Россия
|16+
|26 октября 1995
|Австралия
|26 октября 1995
|Бразилия
|6 октября 1995
|Великобритания
|25 января 1996
|Венгрия
|26 октября 1995
|Германия
|1 декабря 1995
|Греция
|6 октября 1995
|Ирландия
|30 октября 1995
|Испания
|4 января 1999
|Италия
|6 октября 1995
|Казахстан
|2 ноября 1995
|Нидерланды
|6 октября 1995
|США
|25 января 1996
|Словакия
|15
|6 октября 1995
|Украина
|1 ноября 1995
|Франция
|4 января 1996
|Чехия
|15+
|25 ноября 1995
|Южная Корея
|18