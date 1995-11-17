Двое: я и моя тень, 1995

9-летняя Аманда живет в приюте и мечтает о том, чтобы ее удочерила соцработник Диана, добрая и красивая девушка. Диана и сама была бы рада заменить сироте мать, но из-за невысокого дохода и отсутствия мужа не может этого сделать. В летнем лагере Аманда знакомится со своей ровесницей Алисой. Девочки похожи как две капли воды, но проблемы у них разные. Отец Алисы - богатый вдовец, который хочет жениться на расчетливой и властной светской львице. Героини искренне сочувствуют друг другу, а потом их посещает безумная, на первый взгляд, идея - поменяться местами и устроить все так, чтобы Диана и отец Алисы поженились…