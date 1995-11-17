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Двое: я и моя тень Двое: я и моя тень
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It Takes Two

Двое: я и моя тень, 1995

1995 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

9-летняя Аманда живет в приюте и мечтает о том, чтобы ее удочерила соцработник Диана, добрая и красивая девушка. Диана и сама была бы рада заменить сироте мать, но из-за невысокого дохода и отсутствия мужа не может этого сделать. В летнем лагере Аманда знакомится со своей ровесницей Алисой. Девочки похожи как две капли воды, но проблемы у них разные. Отец Алисы - богатый вдовец, который хочет жениться на расчетливой и властной светской львице. Героини искренне сочувствуют друг другу, а потом их посещает безумная, на первый взгляд, идея - поменяться местами и устроить все так, чтобы Диана и отец Алисы поженились…

  • Съемки проходили в кемпинге Мини-Йо-Вэ, расположенном в Мускоке, Онтарио. К слову, кемпинг продолжает свою работу по сей день. 
  • На роль Дианы рассматривались кандидатуры Вайноны Райдер, Сандры Буллок, Брук Шилдс, Николь Кидман, Джулии Робертс и многих других. 
  • Эрни Грюнвольд, исполнивший в фильме роль Гарри Баткиса, в дальнейшем продолжил работать с сестрами Олсен на съемках ситкома “Двое в своем роде” (1998-1999). 
  • Когда Аманда впервые появляется в доме Алисы, она называет дворецкого Винченцо именем “Ларч”. Так зовут уродливого высокого дворецкого в “Семейке Аддамс”.

Живут на свете две удивительно похожие друг на друга девочки - болтушка и непоседа Аманда и тихая, спокойная Элисса. Они не сестрички. Их похожесть - ирония судьбы или случайность. Одна растет в сиротском приюте, под опекой доброй воспитательницы Дианы, а другая - с очень богатым отцом-одиночкой. Папу хочет женить на себе противная и корыстолюбивая особа. Но к счастью, две девочки встречаются в летнем лагере и принимают решение предотвратить намечающийся брак по расчету, а заодно и влюбить папу в хорошую воспитательницу Диану. Для осуществления своих планов девочки на время меняются местами...

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1995
Премьера в России 17 ноября 1995
Премьера в мире 17 ноября 1995
Возраст 16+
Режиссер
Энди Теннант
Энди Теннант
В ролях
Стив Гуттенберг
Стив Гуттенберг
Мэри-Кейт Олсен
Мэри-Кейт Олсен
Эшли Олсен
Эшли Олсен
Филип Боско
Джейн Сиббетт
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Двое: я и моя тень
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