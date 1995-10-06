Юная Финн, студентка Беркли, приезжает на летние каникулы к своей бабушке, чтобы вдали от городской суеты написать дипломную работу. В уютной гостиной бабушкиного поместья каждый день собираются ее близкие подруги и за разговорами и чаепитием, не торопясь, шьют лоскутное одеяло. Выслушав поучительные истории о счастье и горе, Верности и предательстве, измене и настоящей любви, обиде и всепрощении, Финн теперь предстоит сдать экзамен поважней защиты диплома — ей придется разобраться в своих желаниях, понять себя и определиться со своим местом в жизни.
|6 октября 1995
|Россия
|12+
|14 июня 1996
|Великобритания
|1 февраля 1996
|Германия
|6 октября 1995
|Казахстан
|21 июня 1996
|Португалия
|6 октября 1995
|США
|6 октября 1995
|Украина
|19 июня 1996
|Франция
|TP
|26 апреля 1997
|Южная Корея
|15