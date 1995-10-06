6.7
6.7

Лоскутное одеяло

, 1995
How To Make An American Quilt
США / мелодрама, комедия, драма / 18+
О фильме

Юная Финн, студентка Беркли, приезжает на летние каникулы к своей бабушке, чтобы вдали от городской суеты написать дипломную работу. В уютной гостиной бабушкиного поместья каждый день собираются ее близкие подруги и за разговорами и чаепитием, не торопясь, шьют лоскутное одеяло. Выслушав поучительные истории о счастье и горе, Верности и предательстве, измене и настоящей любви, обиде и всепрощении, Финн теперь предстоит сдать экзамен поважней защиты диплома — ей придется разобраться в своих желаниях, понять себя и определиться со своим местом в жизни.

В ролях

Вайнона Райдер
Энн Бэнкрофт
Эллен Берстин
Кейт Неллиган
Адам Болдуин
Джаред Лето
Режиссер Джослин Мурхаус
Сценарист Whitney Otto, Джейн Андерсон
Композитор Томас Ньюман
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 6 октября 1995
Дата выхода
6 октября 1995 Россия 12+
14 июня 1996 Великобритания
1 февраля 1996 Германия
6 октября 1995 Казахстан
21 июня 1996 Португалия
6 октября 1995 США
6 октября 1995 Украина
19 июня 1996 Франция TP
26 апреля 1997 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $41 200 020
Производство Universal Pictures, Amblin Entertainment
Другие названия
How to Make an American Quilt, Recuerdos de amores pasados, A szerelem színei, Amores que nunca se olvidan, Colcha de Retalhos, Courte-Pointe à l'Américaine, Couvre-lit à l'américaine, Cum sa faci o cuvertura americana, Donde reside el amor, Ein amerikanischer Quilt, Elämän tilkkutäkki, Gli anni dei ricordi, Hur man gör ett amerikanskt lapptäcke, Istkano srcem, Kærlighedens mønster, Kaip pasiūti skiautinę antklodę?, Le patchwork de la vie, Onde Reside o Amor, Skrawki życia, Yorgan hikâyesi, Ακολουθώντας την καρδιά σου, Американско сватбено одеало, Клаптева ковдра, Лоскутное одеяло, Послушај своје срце, キルトに綴る愛, 編織戀愛夢

6.3 IMDb
